Cubana explota en una cola para comida: "El gobierno asqueroso este"

Una anciana cubana explotó este viernes en una cola para comprar comida, debido a que a pesar de haber llegado al mercado varias horas antes.

La mujer, tremendamente indignada, criticó la falta de organización del local, pues los que habían llegado temprano, como ella, seguían al final de la cola y los que fueron más tarde, ya estaban adentro.

"Ya se me subió lo de bandolera", exclamó.

En el video, compartido por la agencia independiente CubaNet, la mujer cuestiona la medida tomada por la tienda de la cadena TRD, de entregar tickets a los clientes.

"Los números bajitos están atrás y los números altos están comprando. Como dieron tickets primero, la gente le han comprado a todo el mundo alante, y los que somos números bajitos estamos atrás", denunció.

"Abran la puerta y un grupo por aquí y otro por acá, y hay espacio para que la gente salga", sugirió.

El video no precisa en qué provincia reside la mujer, aunque sí deja claro que no es ni La Habana ni Santiago de Cuba, porque según ella, sus residentes no permiten ese abuso de estar tirados afuera del local como perros, tirados debajo el sol.

"Y eso es hasta que tenga carga la máquina, cuando se vaya la carga te cagas en la puta madre que parió, el país asqueroso este, hacen esto pa' que todo el mundo se indigne. El gobierno asqueroso este, y que venga la policía y me lleve, a ver", subrayó.

La anciana dijo que no entiende por qué esa tienda no recibe todos los alimentos que debe vender, según el número de consumidores.

"Somos muy sumisos", lamentó, antes de concluir: "esto es para tenernos así en el jaque mate este".

En un escenario marcado por la escasez de alimentos y una imparable inflación, las colas son el día a día del cubano de a pie en todo el país.

El sábado pasado, los manzanilleros amanecieron haciendo interminables filas para comprar las 10 libras de arroz que el gobierno prometió venderles a 720 pesos (72 pesos por libra), de manera liberada pero con las restricciones del sistema de regulado-controlado.

Imágenes posteadas por un internauta en el grupo de Facebook "Revolico Manzanillo" mostró la multitudinaria cola para comprar "el arroz a 72 pesos" en ese territorio, y se preguntó si "para esto fue que votaron", en referencia a la ratificación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en el cargo por los diputados de la Asamblea Nacional.

A finales de marzo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó una cola multitudinaria en la panadería ubicada en el reparto Buenos Aires, en la ciudad de Camagüey.

En un video difundido en redes sociales se podía ver a un gran número de cubanos soportando el sol, algunos con sombrillas, apiñados para intentar alcanzar este producto básico.

El 24 de febrero, una enorme multitud concentrada afuera del conocido supermercado de 3ra y 70, en el exclusivo barrio de Miramar, en La Habana, se echó a correr desenfrenadamente cuando el local abrió sus puertas para tratar de comprar perro caliente.

El hecho fue captado en un video grabado por un trabajador del mercado que estaba adentro.

La grabación permitía ver a cientos de personas corriendo desesperadamente para entrar, al igual que sucedió ya dentro del mercado, donde otro video mostraba cómo todos andaban apurados para tratar de conseguir el alimento.

"Esto sucedió ayer 24 de febrero en 3 y 70, celebrando un aniversario más del inicio de la guerra de independencia. La carga al machete por comprar paquete de perritos. Esa es la Cuba de hoy", dijo el usuario de Twitter identificado como La Aldea en el Área.