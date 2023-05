Padre que ofreció a su hijo en adopción se defiende: "Solo yo sé lo que he vivido"

Jorge Yanko Heredia Oliveros, el padre cubano que confesó el deseo de que adoptaran a su hijo con el fin de garantizarle un mejor futuro, defendió su postura frente a las críticas que recibió en redes sociales.

Preocupado por la actual situación del país, Heredia Oliveros mencionó que actualmente no está trabajando y no es su intención se un esclavo del gobierno, que paga salarios que no cubren las necesidades de la población.

"En estos momentos este país está inmerso en una crisis, que yo lo comparo como el choque del Titanic con el iceberg", dijo Heredia Oliveros a Cubita NOW.

El padre cubano mostró sus frustraciones al preocuparse por el futuro del niño de 12 años, que se merece un por venir que no pueden garantizarle.

"No veo futuro en este país", acotó, aunque mantiene las esperanzas de que el menor encuentre la oportunidad de crecer y superarse, bajo la guía de Dios.

"Confío en el Señor que mi hijo va por un camino, que me lo va a bendecir y me lo protegerá", expresó Heredia Oliveros. "Confío en que todo va a ir bien".

Las palabras de Heredia Oliveros reflejan las preocupaciones de muchos cubanos que enfrentan dificultades económicas y políticas en el país, sucumbidos en una crisis similar o peor que la de los años 90 del pasado siglo, cuando se desintegró el bloque socialista soviético.

"Busco a una persona seria y responsable que viva en un país libre y quiera adoptar a un niño de 12 años. Soy su padre y ya tengo la autorización de su madre para darlo en adopción porque nos duele ver que no podemos darle ni desayuno tan siquiera", escribió el hombre este viernes en Facebook, momento en que su mensaje se volvió viral.

Muchos han criticado su postura, aludiendo que el deber de todo padre es estar junto a sus hijos y garantizarle todo tipo de protección y atención, sin embargo, otros aplauden su decisión desesperada y aplauden que priorice los intereses y necesidades del menor.