Padre ofrece hijo en adopción fuera de Cuba: "Que no sufra más en un país que va al precipicio"

El padre cubano Jorge Yanko Heredia Oliveros (37 años), ofreció a su hijo en adopción para alguien que viva fuera de Cuba porque no quiere que el pequeño sufra más carencias.

"Busco a una persona seria y responsable que viva en un país libre y quiera adoptar a un niño de 12 años. Soy su padre y ya tengo la autorización de su madre para darlo en adopción porque nos duele ver que no podemos darle ni desayuno tan siquiera", dijo Jorge en su perfil de Facebook.

Facebook Jorge Heredia

Explicó que no quiere que su "niño sufra más en un país que va al precipicio", pero su mensaje abrió un debate ético en las redes sociales sobre cuál es la decisión correcta de los padres con respecto a los cuidados de los hijos en épocas de crisis extrema como la que vive Cuba bajo el régimen comunista.

Jorge es natural de Santiago de Cuba. Ha recibido decenas de mensajes de personas dentro y fuera de la isla. Algunos comentarios lo animan a seguir buscando soluciones dentro del país para la crianza de su hijo, pero otros recuerdan crudos episodios de la historia reciente, como la Operación Pedro Pan.

Un usuario dijo que no es fácil dar a un niño en adopción por vías legales en Cuba, sobre todo en los casos que implica salida del país. Jorge persistió en su idea, señalando que: "Debe existir una vía para que yo saque a mi hijo de esta tragedia, peor es ver que me lo maten delante de mis ojos".

El padre cubano en los comentarios dijo que no está dispuesto a asaltar ni a robar para mantener a su familia. Este comentario está en consonancia con el visible auge de la delincuencia en Cuba, porque en medio de la actual crisis cada vez más personas son capaces de perder el sentido de lo moral.

"No voy a asaltar a nadie, ni le voy a robar a nadie. Usted no me conoce en persona ni menos que menos mis sentimientos. Solo confió en Dios que se sacrificó por mí y mi niño no merece cargar con la cruz de los comunistas. Tranquila que su opinión no va a estancar a mi niño en la pobreza. Si yo lo doy en adopción no es para recibir nada", dijo Jorge a una lectora que lo acusó de querer sacar partido de su hijo.

Esta semana otro padre cubano salió a las calles a protestar contra el gobierno por la pobreza, la precariedad y las carencias que hay en el país. Caminó por las calles de su pueblo cargando un cartel y gritando: "Mi hijo tiene hambre. Ya no aguanto más. ¡Mi hijo tiene hambre!".

Recientemente una madre cubana contó que vendió su pelo para poder comprar comida a sus hijos. La crisis económica por la inflación y las erradas políticas del gobierno, dejan a miles de familias en la pobreza en Cuba. La falta de alimentos golpea sobre todo a los niños y a los ancianos.