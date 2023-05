Ocho balseros cubanos arriban a costas de Florida

Al menos ocho cubanos llegaron este sábado a las costas de Florida en una precaria embarcación de fabricación casera y a pesar de las advertencias del gobierno estadounidense sobre las nuevas consecuencias de la inmigración ilegal.

La Patrulla Fronteriza informó a través de Twitter que sus agentes respondieron a un desembarco en los cayos de Florida, y al llegar encontraron a ocho balseros de la isla.

"Los migrantes llegaron en una embarcación casera cerca de Geiger Key esta mañana temprano", expresa la publicación.

La imagen muestra que los indocumentados llegaron en un bote de madera y zinc color azul, con una vela hecha con sacos de nylon.

El gobierno estadounidense ha advertido que la emigración ilegal tendrá graves consecuencias con la aprobación de nuevas leyes en la última semana, las cuales comenzaron a funcionar tras la abolición del Título 42 el martes 11 de mayo. Asimismo, informó que duplicará los vuelos de deportación a La Habana.

El martes el gobierno estadounidense finalizó una normativa para prohibir el asilo a los migrantes que intenten ingresar de forma ilegal a Estados Unidos, ante el levantamiento del Título 42, que servía para devolver a México a los indocumentados, con base en las restricciones del Covid-19.

En un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las autoridades sentenciaron que aquellos que no usan vías legales para ingresar a Estados Unidos no son elegibles para el parole y serán devueltos si no establecen un temor razonable de persecución o tortura en el país de expulsión.

La semana pasada, el gobierno de México anunció que continuará aceptando devoluciones, por razones humanitarias, de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que sean procesados bajo el Título 8 en la frontera.

Las personas que sean expulsadas en virtud de este Título 8 tendrán una prohibición de admisión de cinco años y estarán sujetos a posibles acciones penales en caso de que intenten volver a entrar ilegalmente.