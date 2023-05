EEUU: Los migrantes que no utilizan las vías legales ahora enfrentan consecuencias más duras

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió este viernes que "las personas que no utilicen las vías legales disponibles para ingresar a Estados Unidos enfrentarán consecuencias más duras".

Tras la eliminación el jueves del Título 42 –que servía como herramienta para devolver a México a los inmigrantes indocumentados con base en las restricciones del Covid-19– el funcionario dijo que los migrantes en la frontera enfrentarán graves consecuencias, incluida una "prohibición mínima de cinco años para volver a ingresar y un posible proceso penal".

"A partir de esta noche, se presumirá que las personas que lleguen a la frontera sin usar un camino legal no son elegibles para el asilo. Estamos listos para procesar y remover humanamente a personas sin una base legal para permanecer en los EE.UU.", aseguró en un comunicado posteado en Twitter.

Agregó que al menos 24,000 agentes y oficiales de la Patrulla Fronteriza se han desplegado en la frontera suroeste.

Asimismo, miles de tropas y contratistas, y más de 1.000 oficiales de asilo están preparados "para ayudar a hacer cumplir nuestras leyes" y apoyar el proceso de "transición", explicó.

Mayorkas pidió a los migrantes no creer en "las mentiras de los contrabandistas" y reiteró que la frontera no está abierta.

El martes el gobierno estadounidense finalizó una normativa para prohibir el asilo a los migrantes que intenten ingresar de forma ilegal a Estados Unidos, ante el levantamiento de las restricciones impuestas por el Título 42, que fue abolido este 11 de mayo.

En un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las autoridades sentenciaron que aquellos que no usan vías legales para ingresar a Estados Unidos no son elegibles para el parole y serán devueltos si no establecen un temor razonable de persecución o tortura en el país de expulsión.

La semana pasada, el gobierno de México anunció que continuará aceptando devoluciones, por razones humanitarias, de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que sean procesados bajo el Título 8 en la frontera.

Las personas que sean expulsadas en virtud de este Título 8 tendrán una prohibición de admisión de cinco años y estarán sujetos a posibles acciones penales en caso de que intenten volver a entrar ilegalmente.

El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció modificaciones importantes que responden a quejas por las limitaciones de acceso a las citas de asilo mediante CBP One, un proceso que comenzó el pasado enero y ha permitido hasta el momento programar unas 74,000 solicitudes para entrevistas de admisión por “miedo creíble”.