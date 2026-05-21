Marco Rubio: «El futuro de Cuba pertenece al pueblo cubano»

El secretario de Estado Marco Rubio expuso este jueves la posición de la administración Trump sobre Cuba con una frase que resume su política: «El futuro de Cuba pertenece al pueblo cubano, pero la amenaza a la seguridad nacional es algo en lo que nos vamos a enfocar al 100%, porque eso se trata de América».

Las declaraciones se producen un día después del 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba, fecha en que Rubio publicó un video en español dirigido al pueblo cubano —la primera vez que lo hacía como secretario de Estado— y en que el Departamento de Justicia desveló la acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de aviones de Hermanos al Rescate en 1996.

En el intercambio desde Miami y transmitido por BBC News, Rubio calificó a Cuba de «estado fallido» y fue directo: «Su sistema económico no funciona. Está roto. Y no puedes arreglarlo con el actual sistema político que está en su lugar. Simplemente no comprenden cómo hacerlo».

El secretario de Estado comparó a Cuba con sus vecinos inmediatos —Bahamas, Jamaica, República Dominicana y Florida— donde los ciudadanos pueden tener negocios propios, trabajar por cuenta propia y votar. «Si eso es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible dentro de Cuba?», preguntó.

Rubio advirtió que el régimen lleva décadas aplicando la misma táctica: «Llevan años acostumbrados a solo comprar tiempo y esperarnos. No van a poder esperarnos ni comprar tiempo. Somos muy serios. Estamos muy enfocados».

Sobre la posibilidad de un acuerdo negociado, Rubio fue escéptico pero dejó una puerta abierta. La preferencia del presidente Trump es siempre un acuerdo pacífico, pero reconoció que la probabilidad «no es alta» dado el perfil de los interlocutores actuales del régimen. «Si tienen un cambio de corazón, aquí estamos», dijo.

Rubio rechazó que su política sea «construcción de nación» y la encuadró como una cuestión de seguridad nacional directa. «Cuba está a 90 millas de nuestras costas. Si hay un colapso sistémico en ese país, que es hacia donde se dirigen, seremos impactados por la crisis migratoria, por cualquier violencia e inestabilidad que ocurra allí».

El secretario de Estado apuntó directamente a GAESA, el conglomerado militar-empresarial que controla aproximadamente el 70% de la economía cubana: «Tienen una empresa militar privada llamada GAESA que tiene 18,000 millones de dólares en activos y ni un centavo de eso se transfiere al presupuesto del Estado. Ni un centavo de eso va a ayudar al pueblo de Cuba. Ni un solo centavo».

Rubio explicó que Cuba ha sufrido apagones masivos incluso cuando recibía petróleo venezolano gratis, porque el dinero fue desviado y nunca se invirtió en infraestructura energética. Cuba atraviesa su peor crisis eléctrica en décadas, con déficits de hasta 2,113 MW registrados en mayo de 2026.

Sobre la acusación formal contra Raúl Castro, Rubio fue contundente ante los medios: «Raúl Castro admite abiertamente y se jacta de haber dado la orden de derribar aviones civiles». Cuando se le preguntó cómo planea llevarlo ante la justicia estadounidense, respondió: «No voy a hablar de cómo vamos a traerlo aquí. Si hay un anuncio, se los diremos después, no antes».

La acusación formal presentada el 20 de mayo en la Freedom Tower de Miami incluye a Raúl Castro y cinco oficiales militares cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Los cargos pueden conllevar pena de muerte o cadena perpetua.