Shakira estrena junto a sus hijos Milan y Sasha el emotivo videoclip de "Acróstico"

Shakira estrenó este lunes el videoclip de su último tema, “Acróstico”, un audiovisual que no puede ser más emotivo pues además de ser una canción dedicada a sus hijos, Milan y Sasha la acompañan al piano y cantando.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte”, escribió en Instagram la colombiana al anunciar el lanzamiento.

Si en algo coinciden los seguidores de Shakira es que los niños “la han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”.

Para Shakira no hay nada más bonito que “ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”.

En diferentes secuencias del videoclip aparece la colombiana al piano con Milan y Sasha a su lado tocando e interpretando algunas estrofas de la canción.

La expresión se Shakira y el abrazo a sus hijos al escucharlos cantar dicen más que mil palabras.

Algo no pasa desapercibido en el video, los montones de cajas de mudanza alrededor de Shakira y los niños, la artista haciendo las maletas, los recuerdos, fotografías y juguetes que antes adornaban el hogar.

Mientras Milan toca los últimos acordes de la canción las ventanas de la casa se van cerrando en señal de despedida, y quien observa el video no puede evitar pensar en lo difícil que debió haber sido decir adiós a la vida que tuvieron en Barcelona.

En solo 15 minutos el videoclip superaba los 50 mil reproducciones en YouTube y tenía decenas de comentarios en esa plataforma y no es de dudar que se convierta en otro éxito musical como "Monotonía", la sesión con Bizarrap o "TQG".

“Esta canción es lo más lindo que he escuchado en mucho tiempo. ️‍Es una forma hermosa de cerrar juntos como familia este capítulo tan difícil”; “No es solo una canción, esto traspasa los sentidos llega al alma”; “Wow qué canción tan bella y esto de ver a sus hijos cantando, Dios santo es lo más lindo”; “Si la mera canción ya me conmovía, ahora escuchar a los hijos de Shaki cantándola con ella me sacó lágrimas. Simplemente hermoso”, fueron algunas de las reacciones que desencadenó.

Si quieres disfrutar de este hermoso video de Shakira y sobre todo escuchar a Milan y Sasha cantando, aquí te va “Acróstico”: