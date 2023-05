Acelerado envejecimiento poblacional en Sancti Spíritus; más de 100 mil personas superan los 60 años

La provincia de Sancti Spíritus presenta un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, con más de 100,000 personas con 60 años y más, según datos oficiales.

Las cifras lo sitúan entre los territorios más envejecidos del país; en la provincia, el 21.8 por ciento de la población pertenece a ese grupo etario, según refirió la prensa local a partir del informe presentado por la Dirección Provincial de Salud.

De acuerdo con los datos oficiales, también se incrementaron los espirituanos con 75 años y más y la cantidad supera los 33,300 ciudadanos.

En medio de una crisis económica que ha llevado a jóvenes y adultos a emigrar, el gobierno planteó como posibles soluciones destinar un presupuesto de poco más de dos millones de pesos para "dar prioridad al decrecimiento de la población en edad laboral y de la población económicamente activa, al aumento de la urbanización (a pesar de que decrezca la población urbana) y al promedio de personas por hogar".

Sancti Spíritus, con ocho hogares de ancianos y nueve casas de abuelos, no es la única provincia con semejante crecimiento de la población de tercera edad.

Al cierre de 2022, casi 2.4 millones de personas en Cuba tenían más de 60 años, lo que representa el 21.6 % de la población.

Desde hace más de 30 años el país no logra la tasa de remplazo generacional que es de 2.01 hijo por mujer y para el 2030 se prevé que el tamaño promedio de los hogares descienda hasta 2.72, cuando hace ocho años era de 2.91.

Aunque las autoridades insisten en "destinar más recursos para la construcción y mantenimiento de círculos infantiles, hogares de ancianos, hogares maternos y casas de abuelos, la construcción de viviendas para madres con tres hijos o más, así como necesidades habitacionales", las medidas no atenuarán la grave situación demográfica.

No obstante, el vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba llamó a no dramatizar el envejecimiento de la población en la Isla, diciendo que la caída en el número de nacimientos "no es un tema menor", pero que tampoco es para "flagelarse".

Fraga reveló que el año pasado, nacieron en Cuba 95,402 personas y murieron 129,049, números aún peores que los de 2021, cuando hubo 99,096 partos y 167,000 muertes.

Miguel Díaz-Canel ha expresado su preocupación al respecto y enfatizó en que uno de los mayores problemas que genera la creciente migración de cubanos jóvenes es la salida del país de "mujeres en edad de reproducción".

El gobernante responsabilizó de la crecientes cifras migratorias al "paradigma de sueño americano tejido desde Estados Unidos", pero no se refirió a la crisis económica, del sistema sanitario y a la pobreza sostenida.