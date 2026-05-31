«Cuba necesita una intervención humanitaria internacional», afirma importante demógrafo

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El economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos afirmó en una entrevista publicada por 14ymedio que Cuba necesita una intervención humanitaria internacional —comparable a las ocurridas en Siria, Kosovo o Haití— para que los cambios económicos que el país requiere sean posibles, y advirtió que el sistema se dirige a un punto de implosión inevitable.

Albizu-Campos, licenciado en Economía de la Industria por la Universidad de La Habana y con estudios de demografía en Costa Rica y París, es considerado uno de los mayores expertos en la materia. Su estimación más reciente sitúa la población real de Cuba en 8.025.624 habitantes, muy por debajo de los 9.748.532 que registran las estadísticas oficiales.

«Yo siempre he dicho, desde 2021, cuando el covid, que Cuba necesita una intervención humanitaria internacional. Una intervención humanitaria como ocurrió en Siria, en Kosovo, en Haití... De hecho, los cambios económicos no van a ser posibles sin eso», declaró el experto.

Uno de los datos más alarmantes es el del éxodo poblacional: Albizu-Campos calcula que entre 2020 y 2024 abandonó Cuba el 24% de su población, en ausencia de guerra. «Es una verdadera crisis de desplazamiento», señaló. El 80% de esos emigrantes tiene entre 15 y 59 años, lo que agrava el colapso del mercado laboral y del sistema de pensiones.

La crisis de natalidad añade otra dimensión al desastre demográfico. En 2025, el número de nacimientos en Cuba se quedó en apenas 68.000, una cifra inferior a la estimada para 1899, cuando la isla apenas salía de la guerra de independencia. «¿Lo escuchaste bien? 1899», subrayó el demógrafo. La tasa de fecundidad cayó a 1,29 hijos por mujer, mínimo histórico que Albizu-Campos atribuye al «malthusianismo de la pobreza»: las familias dejan de tener hijos porque no tienen recursos para criarlos.

Esta combinación de factores amenaza con colapsar el sistema de pensiones. Para 2030, toda la generación del llamado «baby boom» cubano —nacida entre 1957 y 1963— llegará a la jubilación, y desde 2010 la población económicamente activa dejó de reemplazarse. «¡Y nadie lo menciona! Yo llevo años luchando con ese tema», lamentó el experto.

Sobre la nueva Ley Migratoria publicada en mayo de 2026, Albizu-Campos fue contundente. Advirtió que la figura de «residencia efectiva» —que reconoce como residente a quien permanezca 180 días en Cuba— servirá para enmascarar las cifras reales de emigración. Además, calificó de inconstitucional la aceptación implícita de la nacionalidad múltiple: «¿Cómo se produce un decreto que acepta la nacionalidad múltiple cuando en la Constitución eso está denegado? Eso es inconstitucional completamente». La organización CubaLex también ha señalado que las nuevas leyes migratorias consolidan el control del régimen sobre la población.

El experto también descartó un retorno masivo de emigrantes, incluso si Cuba cambia. Señaló que hay actualmente 135.000 cubanos con permiso de trabajo en Guyana y que ha identificado al menos 20 rutas migratorias activas con presencia cubana. El éxodo de cubanos no se detiene por falta de voluntad de partir, sino por falta de posibilidades.

Sobre el futuro, Albizu-Campos se mostró cautelosamente optimista. Afirmó que el cambio es «inexorable» y que la propia clase dirigente deberá reconocerlo para sobrevivir políticamente. Estimó que cualquier proceso de estabilización real requeriría al menos cuatro años, con restauración de infraestructuras y transformación del modelo económico. «Si lo que tiene que cambiar no ha cambiado, la vamos a pasar muy mal, porque el Estado, que ya está quebrado socioeconómicamente, la única salida que tendría sería abandonar a las personas a su suerte», concluyó.