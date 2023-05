Niños se desmayan tras clase de educación física en Cuba: "Un día más en esta jungla"

Varios niños de una escuela cubana se desmayaron este miércoles durante una clase de educación física que incluyó carreras de velocidad y resistencia y abdominales, denunció un padre.

El usuario identificado en Facebook como Alian Aramís afirmó que varios padres "tuvimos que recoger a los niños en la escuela de manera urgente porque se sentían mal, con mareo, hipoglucemias, palidez o a punto del desmayo, después de hacer "educación" física".

El hombre critica el proceso educativo, que pone tales pruebas a niños sin previa preparación ni sistematicidad, y sin preguntar si estos habían desayunado.

"Que un día llegue el profesor y ponga unas exigencias altísimas para un cuerpo que no está entrenado eso es el más burdo atropello de un sistema educativo arcaico y bestial", expresó.

Publicación en Facebook

Aramís señala que además de la falta de entrenamiento, muchos niños no desayunan porque no tienen nada qué comer en sus casas, y forman parte de una generación de menores "cada vez más famélicos, delgados, pequeños y mal nutridos desde su nacimiento (o antes)".

Asimismo, consideró que tales ejercicios deben tomar en cuenta las altas temperaturas y la intensidad del sol de Cuba.

"Parece que el bloqueo no deja perfeccionar el sistema educativo. Un día más en esta jungla, sálvese quien pueda", concluyó.

Decenas de madres y padres cubanos han denunciado en los últimos años que la escasez de alimentos en la isla y la elevada inflación hacen que los niños deban ir a las escuelas sin alimentarse.

Recientemente una madre cubana afirmó que no sabía cómo explicarle a sus hijas "que tienen que ir a la escuela sin desayunar".

"Alguien que me recomiende una psicóloga para que me oriente y me explique cómo decirle a mis hijas que tienen que ir para la escuela sin desayunar, sin dormir ni de día ni de noche, y que cuando regresen de la escuela es posible que tengan que comerse un plato de arroz, sin más nada, porque su madre el poco dinero que gana no le alcanza para comprar las cosas caras que hay en la calle", escribió.

Algunas escuelas han reconocido que los niños que van con hambre al aula se quedan dormidos con facilidad durante la clase.