Madre cubana: "Cómo le digo a mis hijas que tienen que ir a la escuela sin desayunar, sin dormir"

Madre cubana reclama al gobierno por escasez Foto © Facebook/Yanileydis Rodríguez

Una madre cubana pidió ayuda en las redes para que le digan cómo explicarle a sus hijas “que tienen que ir a la escuela sin desayunas, sin dormir”.

“Alguien que me recomiende una psicóloga para que me oriente y me explique cómo decirle a mis hijas que tienen que ir para la escuela sin desayunar, sin dormir ni de día ni de noche, y que cuando regresen de la escuela es posible que tengan que comerse un plato de arroz, sin más nada, porque su madre el poco dinero que gana no le alcanza para comprar las cosas caras que hay en la calle”, escribió este miércoles Yanileydis Rodríguez en el grupo de Facebook 360 Santiago de Cuba Compra, Venta Cuba.

Aunque Rodríguez aclaró que no suele hacer este tipo de publicaciones, “hoy llegué al límite y con lágrimas en los ojos escribo esta nota”.

Captura Facebook/Yanileydis Rodríguez

También dijo que cómo explica que si sus hijos están enfermos no puede “ni siquiera hacerle una sopa”.

“¿Cómo les digo que los niños no comen galletas, ni caramelos, que tengo que pasar por otra cuadra de la tienda para que no vean las confituras en la vitrina, ni dulces ni pueden tener fiesta de cumpleaños?”, preguntó la atribulada madre cubana, quien pidió más fuerzas “para luchar” por sus hijas “que no tienen culpa de nada y lo sufren todo”.

“Solo los padres sabemos cuánto duele que tú hijo te diga que tiene hambre y tú sin saber qué responder para no herir sus sentimientos. Sé que no resuelvo nada con esta publicación, pero les juro que necesitaba desahogarme”, concluye Yanileydis.

Una usuaria del citado grupo, comentó en su publicación que “ningún psicólogo, mi amor, te lo va a decir, porque sencillamente no hay respuesta para esto. Me uno a tu dolor, porque soy madre también y realmente esto ya es algo sin precedentes, difícil, super difícil lo que le ha tocado a nuestros niños y a nosotras como madre. Que Dios nos depare una capa de superheroinas, porque realmente lo somos”.

“Tú dolor es el de todas las madres cubanas. Todas estamos pasando por el mismo dolor. Agárrate a Dios para que te dé fuerzas para soportar. Dice el dicho que no hay mal que dure 100 años. Algún día estaremos viviendo como seres humanos”, comenta una internauta en la publicación que ha generado decenas de opiniones de madres en iguales circunstancias.

“Como tú, estamos todas y solo nos saben decir que tenemos que resistir... Resistir las necesidades, las miserias, los avatares de cada día y seguir gritando ‘Somos continuidad’”, concluye otra opinión de post que ha logrado más de 5 mil interacciones en pocas horas.

Este miércoles, también trascendió el reclamo de otra madre cubana por no poder más con la escasez y los apagones, y le lanzó fuertes cuestionamientos sobre la situación del país al gobernante Miguel Díaz-Canel, a quien le preguntó "¿hasta cuándo es el descaro?".

"Soy una madre de tres hijos y mejor que nosotras las madres no sabe nadie en la situación que está nuestro país. Lo que quiero es saber el porqué de la mariconá de este gobierno con nuestra gente", expresó en un post de Facebook la mujer, identificada en la red social como 'La Fiti Pino', administradora de Sistemas Informáticos.

En esta misma jornada una abuela cubana también explotó contra la mala gestión del gobierno y aseguró que la situación de crisis en el país no aguanta más.

"Tengo tres nietos. Dime... ¿Cómo lo hago mi socio? No hay comida. Donde me tocó comprar a mí, no me toca más el pollo hasta que no compre el 90% de la población, es decir, hasta agosto, según tú y tus inventos. Esto no da más", expresó la usuaria P. González en una publicación de Facebook dirigiéndose al gobierno cubano.

En los últimos días numerosas denuncias de madres cubanas se han replicado en las redes, tras la escalada de apagones, escasez de alimentos, comidas y de los recursos más elementales para sustentar a sus familias.

En la última semana se hizo viral la denuncia de la madre cubana Amelia Calzadilla, quien increpó a Díaz-Canel y lo invitó a dejar el cargo político en manos de quienes sepan dirigir el país y sean capaces de dar respuestas a las verdaderas necesidades del pueblo.

Otras madres se sumaron a denunciar las carencias y la precariedad con que viven cada día en la isla. Los problemas no son solo con la alimentación y los medicamentos, también con la vivienda, el transporte, los combustibles, la generación de energía eléctrica por los numerosos y prolongados apagones, y el coste de la vida en general que se ha vuelto insostenible debido a la inflación en la economía cubana.

Esta semana se hizo viral la denuncia de otra cubana que no solo se refirió a la escasez que se vive en el país, sino que reivindicó el derecho a tener calidad de vida, poder ocuparse de su imagen personal, alimentarse y sentirse bien físicamente en Cuba.