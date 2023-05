Cuba ofrece tierras a Rusia en usufructo por 30 años

Boris Titov, jefe del Comité Empresarial Cubano-Ruso, dijo en la apertura de un foro bilateral inaugurado este miércoles en La Habana que el Gobierno cubano ha ofrecido a empresas rusas el derecho a hacer uso en usufructo de la tierra de la isla por un plazo de 30 años.

"Nos están dando un trato preferencial", admitió Titov en un discurso en el Hotel Nacional, en el que añadió que "el camino es claro", pues se trata de un privilegio rara vez concedido a empresas extranjeras en Cuba.

Titov presumió durante su intervención -citada por la agencia Reuters- de que las autoridades caribeñas han abierto de forma decisiva las puertas a un rápido incremento de las inversiones rusas en Cuba, para lo cual cuentan con importantes beneficios que ofrecer.

Además de la cesión de tierras en usufructo para productores agrícolas del país euroasiático por 30 años o exenciones impositivas, Titov hizo alusión a otros planes conjuntos, como la pronta apertura de una tienda para la venta a la población en la isla de productos rusos.

Producción agrícola insuficiente en Cuba

Esta misma semana el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, reconoció que el gobierno es incapaz de satisfacer la demanda de alimentos de los ciudadanos y culpó de ello en parte a insuficiente producción agrícola, de la que responsabilizó al sector privado, ya que en ellos recae el 80% de los alimentos que se producen.

El ataque de Marrero Cruz a los campesinos cubanos apuntó que aunque han arrendado tierras para su explotación, es insuficiente los niveles de producción actuales.

"Esto pasa por disciplina, pasa por exigencia, por lograr contratar, pagar las producciones a los campesinos, y también por exigir que se produzca, porque el Gobierno ha dado esas tierras, y por tanto, hay un compromiso y un encargo, que es garantizar la producción para el pueblo”, dijo en declaraciones recogidas por la prensa oficialista.

En su intervención, el primer ministro cubano no aludió a las empresas estatales que dejan de pagarle a los productores de alimentos, las sanciones a funcionarios que permiten que se pierdan cosechas porque Acopio no fue a recogerlas, o la falta de apoyo a campesinos que no tienen combustible, herbicidas, fertilizantes, insumos, entre otros.

Al cierre de esta nota no han trascendido otros detalles oficiales sobre las circunstancias en que productores agrícolas rusos harían uso de la tierra cubana en usufructo.