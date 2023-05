Youtuber Hildina sale de Cuba tras persecución policial en su contra

La youtuber y profesora cubana Hilda Núñez Díaz (Hildina) abandonó la isla este sábado tras varios meses de persecución policial en su contra por sus publicaciones en su canal de Youtube.

La joven escribió una emotiva publicación en Facebook y sacó al aire un nuevo programa en su canal, donde explica las razones que la hicieron "decir adiós a mi Cuba, a mis amigos, a mi familia, a la tierra que me vio nacer".

Dijo que tras el arbitrario arresto que sufrió el pasado 9 de marzo en su casa de Santiago de Cuba, donde la policía le decomisó su teléfono y los medios para hacer sus programas, pasó varias semanas incomunicada y llegó a temer que la encarcelaran.

En las imágenes de la despedida la joven se ve triste, su familia desconsolada. La publicación no precisa el país al cual viaja la influencer.

Hildina en Facebook

El pasado 12 de mayo la joven regresó a las redes y denunció que el régimen, al que le resultan incómodas sus denuncias en la plataforma de video, la quería silenciar.

"Este video es el más difícil que he tenido que hacer, llegó la hora de decir adiós a mi Cuba, a mi familia y a mis amigos, sé que para muchos de ustedes no será una sorpresa ya que era algo que se veía venir y en cualquier momento podía pasar; pero tristemente ese momento llegó demasiado pronto", explicó.

Dijo que "debido a mi detención mi salida de Cuba se vio acelerada ya que quedarme no era una opción para mí".

En febrero pasado Hildina, quien es madre de un bebé, también recibió amenazas para que no grabara la realidad de la vida cotidiana en las calles del país.

"Vino el DTI para amenazarme. Me dijo que no podía grabar en La Habana y si lo hacía entonces habría complicaciones en mi vida. Me dijo que lo pensara bien porque yo soy madre de un niño, y que si me cogían grabando o algo...", denunció en esa ocasión a través de su canal de YouTube.

A fines de diciembre, la también profesora universitaria fue amenazada por la dirección de la Universidad de Oriente a causa de sus videos críticos sobre la vida en Cuba, publicados en las redes sociales.