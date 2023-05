Quién es Samantha Espineira, la influencer cubana que por estos días está de regreso en la isla

Este viernes fue noticia que la influencer cubana Samantha Espineira está de visita en su tierra natal; pero quién es esta chica que acapara la atención de los internautas en las redes sociales.

Desde que residía en Cuba Samantha era una de las creadoras de contenido dentro de la isla con más seguidores, algo que ha seguido creciendo pues actualmente más de 900 mil perfiles la siguen en Instagram.

Según una publicación de Chicago Tribune, la joven es socióloga pero ha explotado mucho sus aptitudes como modelo y su pasión por la moda.

En febrero de 2022 llegó a Miami tras varias semanas en Cancún junto a su novio, pero desde su arribo a territorio estadounidense han crecido sus oportunidades.

Samantha ha sido el rostro de varias marcas, compañías, clínicas estéticas y dentales como My Cosmetic Surgery, Diamond Fashion Boutique, Lux Elite Boutique, Endless Smiles Co., Spa Life 26, Your Accident Attorney y muchas otras.

Más allá de este trabajo como modelo sus seguidores disfrutan mucho de sus fotos en el día a día.

En más de una oportunidad Samantha ha arrancado suspiros y piropos a sus followers con sus look exquisitos y sus posados de infarto en los que no deja nada a la imaginación.

Sin embargo, la influencer se ha convertido también en una creadora de contenido digital que impulsa la vida saludable y el body positivity. La chica no ha dudado en mostrarse en las redes tan cual es, sin filtros y al natural para transmitir esa idea de amar nuestro cuerpo como es.

En octubre del pasado año logró reunirse con sus padres en Miami, algo que la hizo muy feliz, y por estos días está de regreso en Cuba y en su Instagram compartió las imágenes de su llegada al aeropuerto y el emotivo reencuentro con sus amigas, a quienes no veía desde hace un año y tres meses.