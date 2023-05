Cubano relata su travesía en balsa durante 25 días para llegar a México

Yosvany Hernández Suri, un cubano de Ciénaga de Zapata, narró su complicada travesía de 25 días en balsa para llegar a México.

Hernández Suri, de 24 años y quien lleva viviendo 5 meses en Cancún, construyó una balsa con amigos y familiares para escapar de la isla, precisa un reporte de TV Azteca Campeche.

“Nos ponemos de acuerdo entre dos, damos una cierta cantidad de dinero, para poder hacer un medio rústico, porque todo es muy caro. El motor nos costó 200 mil pesos cubanos, la madera 60 mil pesos; las puntillas, 14 mil pesos; la pintura, 20 mil pesos…”, relata este cenaguero.

“Escondidos en el monte, fabricamos el bote, para poder salir tuvimos que montarlo arriba de un carretón de caballos, escondidos de los policías. Tirarlo al mar para empezar la travesía”, agrega.

Un total de 14 personas emprendieron la travesía que se prolongó por complicaciones con el motor de la embarcación. Según este cubano, pasaron días de terror en el bote donde también viajaban niños y ancianos.

“Normalmente la travesía son 6 días, pero nosotros nos quedamos sin motor y nos pasamos 25 días en el mar. Nos quedamos a vela, el aire nos llevaba de un lugar a otro. Y estuvimos 25 días en esa travesía, 5 días sin comer”, cuenta.

Hernández Suri creyó que morirían debido al oleaje nocturno que viraría la balsa o de inanición.

“Lo más complicado fue el día 16. Nos entró un norte que estuvimos dos noches sin poder ni dormir, porque las olas eran más de 6 metros. En esos momentos pensamos que ya, que esas eran las últimas noches de nosotros, por las olas”, asegura.

“Con las velas para adelante y para atrás, y las corrientes no nos dejaban avanzar. Nos entraba agua al bote, nos mojábamos por las noches y pasábamos frío”, agrega.

Al día 25, estos balseros cubanos fueron rescatados por pescadores de Progreso, un enclave pesquero y turístico ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán. Todos los tripulantes sobrevivieron.

Actualmente, Hernández Suri trabaja de guardia de seguridad en una plaza comercial de Cancún.

“Me gusta Cancún porque nos da oportunidad, es un país libre México. Puedes expresar tus ideas políticas y en Cuba no nos permiten expresar nuestras ideas, cuando las expresas eres discriminado”, concluye.

Este cubano tiene claro que no volverá a la isla, aunque extraña a su familia.

“Ellos me dicen que, aunque los extrañe o me sienta mal porque no los tengo aquí, que no regrese, que allá no tienes derecho a nada”, concluye.

En enero pasado, los familiares de estos 14 balseros celebraron con emoción en las redes su arribo a México.

“Salieron de Cuba el día 3 de enero a las 11:00 pm y su última parada fue en cayo Ávalos el día 8, de donde partieron con destino a Cancún a las 6:00 de la tarde y llegaron en la madrugada del 25”, confirmó a CiberCuba Greter la Rosa, indicando que todos estaban bien y que no habían sido detenidos.

El grupo, compuesto por 12 adultos y dos menores de edad, había mandado sus últimas noticias desde cayo Ávalos, un islote cercano a la Isla de la Juventud en el que se detuvieron el pasado 8 de enero en su travesía rumbo a Cancún.