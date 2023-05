¿Por qué decimos guagua en Cuba?

En Cuba, el término "guagua" se utiliza para referirse a vehículos automotores que prestan servicios de transporte de pasajeros. Se cree que es una palabra 100% cubana y su uso se remonta al siglo XIX, pero hay diferentes versiones sobre su origen.

Una de ellas remite al inglés, sugiere que guagua es una adaptación fonética de la palabra 'waggon' que significa vagón, por aquellos vagones que se usaban a finales del siglo XVIII y principios del XIX para transportar pasajeros en coches tirados por caballos.

Sin embargo, el transporte público en Cuba comienza a desarrollarse a partir de 1839, en La Habana. Estos ómnibus de tracción animal fueron sustituidos muy pronto por el tranvía.

Vagones para transporte público Siglo XVIII / Pinterest

Otra de las versiones más frecuentes sobre el origen de la palabra "guagua" indica que proviene de la marca de una empresa estadounidense, la "Wa & Wa Co. Inc." (Washington, Walton, and Company Incorporated).

Se cree que esta fue la primera fábrica en exportar autobuses a Cuba. Sin embargo, según indica D. Jácome en la página de Facebook Cuba en la Memoria, el término "guagua" ya se utilizaba para referirse al transporte público mucho antes de la llegada de esta empresa a la isla.

En el "Diccionario Provincial de voces cubanas" de D. Esteban Pichardo, publicado en 1849, se encuentra una definición de "guagua" que confirma su uso para designar un tipo de coche usado en La Habana para ir a los suburbios de la ciudad por un precio muy económico.

Esto demuestra que el término guagua ya era de uso común para referirse a un medio de transporte en Cuba desde el siglo XIX.

"Guagua" también se asoció a gratuidad en el transporte

Otras publicaciones de la época colonial mencionan el uso de la palabra "guagua" en relación con la gratuidad en el transporte. Esta línea remite a Latinoamérica, a las comunidades quechuas donde el término "wáwa" significa niño.

Niño en cola de la guagua en La Habana / CiberCuba

En Perú hubo un período en que se ordenó que los espectáculos y transportes públicos fueran gratuitos para los niños menores de seis años. Si un adulto no pagaba, se decía que iba "de guagua", es decir, de forma gratuita. La expresión se extendió a otros países poco a poco.

Durante esa época en Cuba, los trabajadores de las obras civiles y militares solían caminar desde sus viviendas hasta sus lugares de trabajo porque los salarios no les permitían pagar el transporte.

Cola para la guagua en La Habana / CiberCuba

Al parecer el gobierno dictó una orden oficial para que no se les cobrara el pasaje. Indicaron a los dueños de las compañías de transporte público que a los trabajadores de obras militares de defensa tenían la obligación de "llevarlos de guagua", es decir, de forma gratuita.

Se cree que desde entonces los habaneros adoptaron esta denominación para el transporte público y poco a poco se quedó en el lenguaje coloquial de los cubanos.

La guagua cubana llegó hasta Canarias

El término "guagua" para nombrar al transporte público se arraigó en los emigrantes de Canarias en Cuba y a su regreso a la tierra natal lo llevaron consigo.

La Academia Canaria de la Lengua reconoce que esta palabra es de origen cubano pues en las dos primeras décadas del siglo XX el término "guagua" no está registrado en los vocabularios del territorio español.

Aunque existen diversas teorías sobre el origen de la palabra guagua, la evidencia histórica respalda su uso y popularidad en Cuba desde el siglo XIX, así como su arraigo en la cultura cubana y canaria, como término utilizado para referirse a los autobuses.

En cuanto a transporte público los cubanos hemos creado nuestros propios modelos de autobuses y han tenido diversos nombre como el P (1,2,3,4,5...), el Camello, la Guarandinga, o el Charangón, pero a pesar de eso el término que se usa en general es guagua.

Le toca al lector elegir cuál cree que sea el origen más acorde para este término, aunque creo importante recordar que es algo a lo que ni siquiera la Real Academia Española ha podido darle respuesta definitiva.