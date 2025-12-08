Miami implementará taxis aéreos eléctricos para transformar su transporte urbano

Vídeos relacionados:

¡El futuro está casi aquí! Miami fue sede de la presentación de una tecnología que podría cambiar la faz de la movilidad en el sur de la Florida.

Se trata de Midnight, un vehículo de despegue y aterrizaje vertical totalmente eléctrico desarrollado por la compañia Archer Aviation, que parece ideal para el desarrollo de un sistema de taxis aéreos, según el reporte del Diario de la Américas.

El Midnight combina las capacidades de avión y helicóptero, puede llevar hasta cuatro pasajeros y un piloto, sostener velocidades de 100 a 150 millas por hora, con el fin de ofrecer un transporte rápido, silencioso y sustentable, precisa la información.

“Un viaje que normalmente toma hasta dos horas por carretera podría realizarse en 5 a 10 minutos en el aire”, aseguró Adam Goldstein, fundador y presidente de Archer.

Sobre el precio de estos viajes, el CEO de Archer afirma que “la tecnología está pensada para un público amplio, con tarifas que eventualmente podrían ser comparables a las de un automóvil”.

Archer “planea establecer una red de taxis aéreos que conecte puntos estratégicos desde Palm Beach hasta Miami-Dade, incluyendo el estadio Hard Rock”, dijo.

El alcalde de Miami Francis Suárez dijo, por su parte, durante la presentación, que “Miami siempre apuesta por el futuro y proyectos como este consolidan nuestra posición como capital global de innovación y movilidad”.

El futurista vehículo, que se incluye dentro de una nueva categoría, la de aeronaves eVTOL, aún se encuentra en el proceso de certificación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), por lo que la compañía aún no tiene una fecha prevista para empezar operaciones.

Sin embargo, Archer Aviation mira con esperaza el verano de 2026 como una posible fecha para arrancar su renovador proyecto en Miami.

