Conductor golpea a ciclista y se estrella contra concesionario de autos en Miami

Un anciano de Miami que el martes iba manejando su auto, sufrió un problema de salud que lo hizo perder el control del volante y terminó chocando a un ciclista, al que le ocasionó heridas graves en la cabeza.

El conductor de 70 años golpeó además tres carros antes de estrellarse contra un concesionario Braman en el 2060 de Biscayne Boulevard, donde también causó daños a otros tres vehículos.

El hecho ocurrió en el Downtown de Miami, a la altura de la calle 21 del noreste.

Según explicó el Departamento de Policía de Miami-Dade, tras golpear al ciclista, el conductor entró en pánico, puso el carro en reversa y aceleró.

"Golpea tres vehículos en la carretera y termina en Braman Showroom golpeando coches dentro. Nadie adentro resultó herido. El conductor NO parece estar bajo la influencia de drogas o alcohol", detalló en la cuenta de Instagram del usuario ONLY in DADE.

Captura de Instagram / ONLY in DADE

Pete Sánchez, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Miami, precisó que el ciclista fue trasladado al hospital del Jackson Ryder, en condiciones serias, con una lesión en la cabeza.

Sánchez añadió que si dentro del concesionario no hubo heridos fue por una casualidad.

"Uno de los empleados de Braman que trabaja en esa ventana gracias a Dios estuvo libre hoy, y entonces no hubo heridos dentro del edificio y en la oficina esa, donde había empleados y clientes", subrayó ante América TeVe.

Hasta el momento no se han revelado las identidades del ciclista ni del conductor, ni la emergencia médica que sufrió este último, y que ocasionó el incidente.