Pide ayuda madre cubana víctima de violencia doméstica que vive en un refugio en Miami con sus hijas

Una cubana de 35 años y madre de dos niñas, que lleva pocos meses en Miami, pidió ayuda de la comunidad desde un refugio donde vive desde hace seis meses luego de abandonar la casa donde vivía en West Palm Beach tras ser víctima de violencia doméstica por parte de su esposo.

La mujer, identificada como Arianni Otamendys Ramírez, arribó por la frontera sur de Estados Unidos hace apenas ocho meses pero en declaraciones al periodista Mario J. Penton relató que todo se torció, y que ha llegado a vivir momentos peores de los que vivió durante la travesía.

“Yo soy víctima de violencia doméstica. Este hombre me maltrataba psicológicamente y físicamente. Lo físico ocurrió en Cuba, pero la dictadura cubana, aunque yo lo denuncié tres veces, nunca ocurrió nada. Simplemente le ponían una multa de 30 pesos”, denuncia.

La mujer cuenta que recién llegados a Estados Unidos, tuvieron problemas en casa de un tío de ella donde se estaban quedando y que su marido incluso abandonó la vivienda.

“Siempre me dijo que iba a cambiar, que iba a haber una mejoría, pero nunca ocurrió”, lamenta la mujer, que asegura que ella aguantó tratando de mantener a su familia unida.

Explica que en un par de ocasiones incluso un vecino fue a preguntar a la casa cómo estaba ella, hasta que finalmente decidió denunciar a su marido y una jueza emitió una orden de alejamiento.

Según afirma, no le ha sido posible encontrar trabajo desde que está en el refugio y su situación se complica porque sólo le queda un mes en ese lugar a ella y a sus hijas.

“Estando sola se me ha mucho más difícil encontrar trabajo, tanto por horario como por disponibilidad, porque los fines de semana estoy con las niñas a tiempo completo”, relata Arianni, quien no tiene ayuda del padre ni quiere que él sepa dónde ella y las menores residen provisionalmente.

"Yo lo que necesito es ayuda, porque me encuentro en una situación donde si mis hijas se me enferman no tengo cómo ayudarlas porque todavía estoy en trámites con el permiso de trabajo”, concluyó Arianni Otamendys, quien suplicó por la ayuda de alguna organización.