Apagones este sábado en Cuba con más de 500 MW de déficit

El sistema eléctrico nacional (SEN) enfrentará un déficit pronosticado para este sábado, lo que ocasionará apagones en el servicio durante el horario pico nocturno.

Se espera que la demanda máxima supere la capacidad de generación disponible, lo que resultará en un déficit de 563 MW, según el reporte oficial.

Durante el viernes, se experimentaron interrupciones en el servicio debido a la falta de capacidad de generación, que afectaron el suministro desde las 16:02 horas hasta las 02:25 horas del sábado, con una duración total de 10 horas y 23 minutos. En ese periodo, se registró un déficit máximo de 508 MW, a las 20:40 horas.

Al amanecer de este sábado, la disponibilidad del SEN fue de 2,107 MW, mientras que la demanda se estimó en 2,100 MW. Sin embargo, se prevén apagones durante el horario diurno debido al déficit de capacidad de generación, estimado en alrededor de 250 MW.

Actualmente, varias unidades generadoras se encuentran fuera de servicio por averías y mantenimiento. La unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y Energas Boca de Jaruco están fuera de servicio debido a averías, mientras que la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 5 de Nuevitas y la unidad 6 de la CTE Renté están en mantenimiento.

Además, persisten las roturas y reparaciones en equipos electrógenos, que tienen una capacidad reducida de 331 MW y un déficit de 1,104 MW.

Se estima la entrada en operación de la unidad 2 de la central hidroeléctrica Robustiano León, que aportará 14 MW, así como la activación de 2 motores en la Generación Móvil (patanas flotantes), con una capacidad total de 36 MW.

Algunos usuarios de internet criticaron el anuncio de la empresa eléctrica y del gobierno cubano, que sigue sin solucionar el problema de los apagones en Cuba.

"Esto se pasa... ni el sábado se puede estar en paz... la efectividad de los mantenimientos es cero", lamentó una internauta.

"Dijeron en mayo pero se olvidaron decir de qué año. Tremenda falta de respeto. ¿Por qué no dicen que no hay combustible suficiente para la generación eléctrica? Entreguen las termoeléctricas aunque sea a Haití, a ver si mejoramos", sugirió otro cubano.

"Al parecer duele muy poco a los que tienen que resolverlo, porque en la provincia donde viven no hay apagón", expresó otro usuario de la red social.

El gobierno prometió para el verano una disminución de los apagones, algo que no se creen los ciudadanos del país porque no es la primera vez que se anuncian mejorías, que no se cumplen.