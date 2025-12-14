Fuera de servicio unidad 5 de termoeléctrica Diez de Octubre de Nuevitas

La sucesión de fallas confirma el deterioro estructural de la central termoeléctrica camagüeyana Foto © Adelante/Leandro Pérez Pérez

Vídeos relacionados:

La unidad 5 de la central termoeléctrica (CTE) Diez de Octubre, en Nuevitas, Camagüey, quedó fuera de línea este domingo, en medio de una cadena de averías que mantiene colapsado el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)

La Unión Eléctrica (UNE) informó a través de de su perfil en Facebook, que a las 12:25 del mediodía salió de forma imprevista la referida unidad debido a “un salidero en el ECO”, componente clave del sistema de generación.

Captura de Facebook/Unión Eléctrica UNE

La decisión se tomó bajo el protocolo de vía libre de emergencia, lo que implica una detención inmediata para evitar daños mayores.

El evento ocurre apenas una semana después de que un incendio en la caldera de la unidad 6 de dicha instalación la dejara fuera de servicio.

Lejos de ser un hecho aislado, la sucesión de fallas confirma el deterioro estructural de una central que sostiene una parte significativa de la generación térmica del país.

Lo más leído hoy:

La UNE no precisó plazos de reparación ni estimaciones de reincorporación de la unidad 5 al sistema.

La salida de la Unidad 5 de la CTE de Nuevitas agrava un escenario ya crítico, teniendo en cuenta que este domingo el SEN vuelve a operar en emergencia, con una afectación estimada de hasta 1,860 MW en el horario pico, una cifra que consolida los apagones como norma y no como excepción.

El colapso no responde a un evento aislado. La combinación de escasez crónica de combustible, termoeléctricas obsoletas y una cadena de averías y mantenimientos simultáneos ha reducido la capacidad real de generación a niveles insuficientes.

La energía solar, aunque presentada como paliativo, resulta incapaz de compensar el déficit estructural del sistema cuando la demanda alcanza su máximo.