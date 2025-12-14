Fuera de servicio unidad 5 de termoeléctrica Diez de Octubre de Nuevitas

Vídeos relacionados:
La unidad 5 de la central termoeléctrica (CTE) Diez de Octubre, en Nuevitas, Camagüey, quedó fuera de línea este domingo, en medio de una cadena de averías que mantiene colapsado el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
La Unión Eléctrica (UNE) informó a través de de su perfil en Facebook, que a las 12:25 del mediodía salió de forma imprevista la referida unidad debido a “un salidero en el ECO”, componente clave del sistema de generación.
La decisión se tomó bajo el protocolo de vía libre de emergencia, lo que implica una detención inmediata para evitar daños mayores.
El evento ocurre apenas una semana después de que un incendio en la caldera de la unidad 6 de dicha instalación la dejara fuera de servicio.
Lejos de ser un hecho aislado, la sucesión de fallas confirma el deterioro estructural de una central que sostiene una parte significativa de la generación térmica del país.
La UNE no precisó plazos de reparación ni estimaciones de reincorporación de la unidad 5 al sistema.
La salida de la Unidad 5 de la CTE de Nuevitas agrava un escenario ya crítico, teniendo en cuenta que este domingo el SEN vuelve a operar en emergencia, con una afectación estimada de hasta 1,860 MW en el horario pico, una cifra que consolida los apagones como norma y no como excepción.
El colapso no responde a un evento aislado. La combinación de escasez crónica de combustible, termoeléctricas obsoletas y una cadena de averías y mantenimientos simultáneos ha reducido la capacidad real de generación a niveles insuficientes.
La energía solar, aunque presentada como paliativo, resulta incapaz de compensar el déficit estructural del sistema cuando la demanda alcanza su máximo.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y la situación de la termoeléctrica Diez de Octubre
¿Por qué está fuera de servicio la unidad 5 de la termoeléctrica Diez de Octubre?
La unidad 5 de la central termoeléctrica Diez de Octubre quedó fuera de servicio debido a un "salidero en el ECO", que es un componente clave del sistema de generación. La salida se realizó de manera imprevista para evitar daños mayores. Este incidente forma parte de una cadena de averías que han afectado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba.
¿Cuáles son las consecuencias de esta avería en la termoeléctrica Diez de Octubre para el sistema eléctrico cubano?
La salida de la unidad 5 agrava la ya crítica situación energética en Cuba. La termoeléctrica Diez de Octubre es una parte significativa de la generación térmica del país, y su inoperatividad contribuye al colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que ya enfrenta un déficit de generación de energía debido a múltiples averías y falta de mantenimiento en otras plantas.
¿Qué acciones está tomando la Unión Eléctrica de Cuba para solucionar la crisis energética?
La Unión Eléctrica de Cuba ha informado sobre las salidas de servicio y averías a través de sus canales oficiales, como Facebook, pero no ha precisado plazos de reparación ni estimaciones concretas para la reincorporación de las unidades afectadas al sistema. La falta de un plan claro y la repetición de averías indican una gestión deficiente y un deterioro estructural en el sistema eléctrico cubano.
¿Cuál es la situación actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba?
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba está en una situación crítica, con frecuentes interrupciones y un déficit significativo de capacidad de generación. La disponibilidad del SEN es insuficiente para cubrir la demanda, y la situación se ha agravado por la salida de servicio de varias unidades termoeléctricas, así como por problemas de mantenimiento y falta de combustible.
