Maduro propone “misión energética” para sostener al régimen de Díaz-Canel ante colapso eléctrico en Cuba

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este domingo a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) crear una misión internacional de energía y electricidad para rescatar a Cuba –y su dictadura–, que atraviesa una de las peores crisis energéticas de su historia reciente debido a las constantes averías en sus centrales térmicas y la falta de combustible.
Según reportó la agencia EFE, Maduro anunció la iniciativa durante la XXV Cumbre del bloque, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, donde afirmó haber comunicado a los países miembros la propuesta de crear una “Misión Internacional de Energía y Electricidad de Apoyo Especial para el Pueblo de Cuba”, inspirada —dijo— en la antigua Misión Milagro.
El gobernante venezolano aseguró que el objetivo sería respaldar “de manera extraordinaria” a la isla en su lucha “contra el bloqueo y la afectación de todos los temas de energía y electricidad”, sin ofrecer detalles concretos sobre el tipo de asistencia o los recursos implicados.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, apoyó de inmediato la propuesta y la calificó en la red X como una muestra de “solidaridad y cooperación entre pueblos hermanos”, destacando el papel del ALBA como un mecanismo de resistencia frente a Estados Unidos.
Cuba enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias en distintas regiones del país debido a la obsolescencia de sus plantas generadoras, la escasez de divisas y la falta de mantenimiento.
Según EFE, especialistas independientes atribuyen la crisis a la mala gestión estatal y a décadas de subinversión estructural en el sistema eléctrico nacional, controlado íntegramente por el Gobierno desde 1959.
El régimen de Miguel Díaz-Canel, por su parte, responsabiliza a las sanciones estadounidenses y al “bloqueo energético” de Washington, mientras las protestas por los apagones y la escasez de alimentos se multiplican en varias provincias.
La propuesta de Maduro busca reforzar la alianza política y económica entre Caracas y La Habana en un momento en que ambos gobiernos enfrentan presiones internas y externas, intentando mostrar cohesión regional frente a lo que consideran una “amenaza imperial”.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y la propuesta de Maduro
¿Qué propone Nicolás Maduro para ayudar a Cuba con su crisis energética?
Nicolás Maduro propone crear una "Misión Internacional de Energía y Electricidad de Apoyo Especial para el Pueblo de Cuba", con el fin de apoyar a la isla en su crisis energética. Sin embargo, no ofreció detalles concretos sobre el tipo de asistencia o los recursos implicados.
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
Cuba enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias debido a la obsolescencia de sus plantas generadoras, la escasez de divisas y falta de mantenimiento. La crisis es atribuida a una mala gestión estatal y décadas de subinversión estructural en el sistema eléctrico nacional.
¿Qué papel juega el embargo estadounidense en la crisis energética de Cuba?
El régimen cubano responsabiliza al embargo estadounidense por la crisis energética, alegando que impide la financiación de reparaciones y la adquisición de combustible necesario para cubrir la demanda eléctrica. Sin embargo, también existen reconocimientos de errores internos y falta de inversión como factores contribuyentes.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante la propuesta de Maduro?
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, apoyó la propuesta de Maduro, calificándola de "solidaridad y cooperación entre pueblos hermanos". Destacó el papel del ALBA como un mecanismo de resistencia frente a Estados Unidos.
¿Qué impacto tendría una caída del régimen de Maduro en Cuba?
Una caída del régimen de Maduro podría acelerar la crisis económica en Cuba, ya que Venezuela es su principal aliado energético y financiero. La pérdida de apoyo venezolano representaría un duro golpe para la debilitada economía cubana, que ya enfrenta una "policrisis" marcada por la inflación, escasez y apagones prolongados.
