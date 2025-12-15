Maduro propone “misión energética” para sostener al régimen de Díaz-Canel ante colapso eléctrico en Cuba

Vídeos relacionados:

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este domingo a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) crear una misión internacional de energía y electricidad para rescatar a Cuba –y su dictadura–, que atraviesa una de las peores crisis energéticas de su historia reciente debido a las constantes averías en sus centrales térmicas y la falta de combustible.

Según reportó la agencia EFE, Maduro anunció la iniciativa durante la XXV Cumbre del bloque, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, donde afirmó haber comunicado a los países miembros la propuesta de crear una “Misión Internacional de Energía y Electricidad de Apoyo Especial para el Pueblo de Cuba”, inspirada —dijo— en la antigua Misión Milagro.

El gobernante venezolano aseguró que el objetivo sería respaldar “de manera extraordinaria” a la isla en su lucha “contra el bloqueo y la afectación de todos los temas de energía y electricidad”, sin ofrecer detalles concretos sobre el tipo de asistencia o los recursos implicados.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, apoyó de inmediato la propuesta y la calificó en la red X como una muestra de “solidaridad y cooperación entre pueblos hermanos”, destacando el papel del ALBA como un mecanismo de resistencia frente a Estados Unidos.

Cuba enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias en distintas regiones del país debido a la obsolescencia de sus plantas generadoras, la escasez de divisas y la falta de mantenimiento.

Según EFE, especialistas independientes atribuyen la crisis a la mala gestión estatal y a décadas de subinversión estructural en el sistema eléctrico nacional, controlado íntegramente por el Gobierno desde 1959.

El régimen de Miguel Díaz-Canel, por su parte, responsabiliza a las sanciones estadounidenses y al “bloqueo energético” de Washington, mientras las protestas por los apagones y la escasez de alimentos se multiplican en varias provincias.

La propuesta de Maduro busca reforzar la alianza política y económica entre Caracas y La Habana en un momento en que ambos gobiernos enfrentan presiones internas y externas, intentando mostrar cohesión regional frente a lo que consideran una “amenaza imperial”.