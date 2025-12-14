¡Se bañó con agua de...! Mira lo que le pasó a esta cubana en pleno apagón

Vídeos relacionados:

La periodista cubana Yuliet Pérez Calaña (Yuliet PC), identificada como “La Yuli de Cuba”, contó en redes una curiosa anécdota ocurrida durante un apagón.

Este viernes, aproximadamente a las 8:00 pm., había puesto agua a calentar para bañarse, pero el corte eléctrico la, sin el celular cargado, y terminó duchándose a oscuras, “con la casa como boca de lobo”.

Según su relato, le pidió a su pareja, Rolo, que le echara el agua caliente en una cubeta y procedió a bañarse.

Dice que salió “limpiecita y olorosa”, aunque notó una sensación rara en la piel, que atribuyó a un gel de lavanda nuevo que estaba usando.

Captura de Facebook

Yuliet, periodista que reside en Isla de la Juventud, procedió a sentarse en el portal a esperar el regreso de la electricidad.

Lo más leído hoy:

Cuando finalmente llegó la luz, fue a la cocina a ordenar y descubrió que el agua que había puesto a calentar seguía allí.

Con temor, le preguntó a Rolo cuál fue el agua que le llevó para el baño. Él respondió que era la de “la olla que estaba al lado”.

Entonces su mamá intervino: esa olla era donde ella había hervido los plátanos del fufú de la comida.

La autora remató el episodio en tono humorístico, bromeando con que si bañarse con quimbombó “hace que todo te resbale”, bañarse con agua de plátano “seguro tranca”, y cerró con una frase irónica sobre empezar cerrada el 2026.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registró este viernes una afectación máxima de 1,917 MW y este sábado enfrentaba un escenario similar, con un déficit previsto de hasta 1,915 MW durante el horario pico.

Durante el día de ayer el servicio estuvo afectado de forma ininterrumpida, con una máxima afectación por déficit de capacidad de generación de 1.917 MW a las 18:30 horas.

Pese a la incorporación de 33 nuevos parques solares fotovoltaicos, que generaron 2,452 MWh y alcanzaron una potencia máxima de 515 MW al mediodía, el aporte no compensó la salida de múltiples unidades térmicas y la falta de combustible.

A las 06:00 horas de este sábado, la disponibilidad del SEN era de 1,565 MW frente a una demanda de 2,324 MW, lo que provocó una afectación inmediata de 796 MW.

Entre las principales incidencias figuran averías en las unidades 5 y 8 de la central termoeléctrica (CTE) Máximo Gómez (Mariel) y en la unidad 2 de la CTE Felton (Mayarí), así como mantenimientos programados en las unidades 2 y 3 de la CTE de Santa Cruz del Norte y en la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Además, las limitaciones en la generación térmica mantienen 548 MW fuera de servicio.

Para el horario de la media mañana se estimó una afectación cercana a los 900 MW.