Alejandro Sanz preocupa con su mensaje en redes: "A veces no quiero ni estar"

El cantautor español Alejandro Sanz ha desatado las alarmas con un preocupante mensaje publicado la madrugada de este sábado en su cuenta en Twitter.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano" comienza el post del madrileño, que celebró en diciembre pasado su cumpleaños 54.

"Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente", añadió en su publicación que se ha viralizado en redes sociales y ha copado prontamente titulares en medios de prensa.

"Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", cerró su comunicado el intérprete de "Cuando nadie me ve", en clara solidaridad con quienes pueden estar pasando por un mal momento como él.

En Instagram compartió captura del mismo mensaje publicado en Twitter.

Preocupante mensaje de Alejandro Sanz / Instagram stories

Su pareja, la artista plástica cubana Rachel Valdés, de momento no se ha pronunciado ni replicado en redes las palabras de Sanz, quien sorprendió a finales de marzo pasado con el estreno de los temas "Correcaminos”, “Volé” y “Cuándo”.

Aunque el multipremiado cantante no dio más detalles de la situación en que se halla ni los motivos que lo han llevado a sentirse "triste y cansado", no han necesitado más sus seguidores, su público y colegas de profesión para enviarle cerca de 10 mil mensajes de ánimo y apoyo.

"Nos gusta tu música y nos encanta la persona. Hay que ser valiente para decir esto pero sabes que ayudas a mucha gente. Mucho ánimo, sabes que en el Bernabéu te esperamos siempre y ojalá que hoy podamos darte una alegría", le escribió Thibaut Courtois entre los miles de comentarios que han seguido a su post.

El mensaje llega a tan solo una semana de arrancar su gira española, prevista a comenzar el próximo 3 de junio en Pamplona, que se extenderá hasta octubre y tiene ya cerradas más de treinta presentaciones.

En marzo pasado, cuando acudió a el programa televisivo español El Hormiguero Alejandro Sanz -quien ha estado los últimos meses en una gira por países de América Latina como Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Argentina y Uruguay- se refirió al gran sentido de responsabilidad con que asume cada gira y cómo intenta protegerse para no estar enfermo o cansado.

"Cuando yo voy hacer una gira el sentido de responsabilidad que yo tengo, que para poder hacer todos los conciertos, no resfriarme, no ponerme malo, no sentirme cansado, no tener ningún problema entonces soy muy hipocondriaco con eso. Si me tengo que poner cuarenta pasamontañas me los pongo, pero yo el día del concierto tengo que dar el mil por cien" dijo al presentador Pablo Motos.