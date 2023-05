Britney Spears se reconcilia con su madre: "Apareció en mi puerta ayer después de tres años"

Britney Spears compartió su alegría con sus seguidores en Instagram tras haberse encontrado con su madre luego de varios años sin verse.

"Mi dulce mamá apareció en mi puerta ayer después de 3 años... Ha pasado tanto tiempo... Con la familia siempre hay cosas que deben resolverse... ¡pero el tiempo cura todas las heridas!" se mostró esperanzada Britney en sus redes sociales.

"Y después de poder decir lo que he retenido durante mucho tiempo, ¡me siento muy bendecida de haber podido tratar de hacer las cosas CORRECTAMENTE! ¡¡¡Te quiero mucho!!", dijo en un post que acompañó de una foto de ella de niña.

Ilusionada con lo que está por venir y lo que podría volver a compartir con su madre tras años de no tener contacto, cerró su post con un elocuente "qué suerte que podamos tomar un café juntos después de 14 años! ¡Vamos de compras después!​​".

Según contaron medios locales, Lynne había tomado un taxi desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para visitar a su hija.

El encuentro, en el que habrían estado charlando durante 30 minutos, tuvo lugar en presencia de Sam Asghari, pareja de la princesa del pop.

"Nuestras fuentes dicen que el hielo entre madre e hija se está derritiendo... recientemente se han estado enviando mensajes de texto y Lynne sabía que el camino estaba lo suficientemente despejado para hacer el viaje de Luisiana a Los Ángeles", aseguró el portal especializado en prensa rosa TMZ, que añade que la madre está comprometida "en hacer bien las cosas con su hija".

Poco a poco Britney parece ir recuperando el control de su vida. Después de librarse de que su padre fuera su tutor legal durante trece años, la conocida intérprete no deja de disfrutar de su libertad y la felicidad que tiene junto a Sam Asghari, con el que se casó en ceremonia íntima en junio pasado.

"El verdadero problema para mí es que mi familia hasta el día de hoy, sinceramente, no tiene ningún tipo de conciencia y realmente creen en sus mentes que no han hecho nada malo. ¡¡Al menos podrían asumir la responsabilidad de sus acciones y reconocer el hecho de que me lastimaron!! Para mí, solo una disculpa genuina ayudaría a darme un cierre, pero honestamente me sorprende todos los días de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron, ¡aún actúan como si eso estuviera bien!" dijo en octubre pasado.

Al parecer su madre está dispuesta a resarcir el daño hecho y Britney, abierta a perdonar y recuperar la relación con ella.