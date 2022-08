Britney Spears regresa a la música después de 6 años con un dúo histórico junto a Elton John

Luego de seis años alejada por completo de la música, Britney Spears volvió a cantar junto a uno de los grandes de la música, Elton John.

La Princesa del Pop y el cantante, pianista y compositor británico lanzaron este viernes el tema “Hold Me Closer”, un estreno que había generado gran expectativa desde que fue anunciado a finales de julio.

“¡Estoy encantado con la respuesta a Hold Me Closer! Quería hacer un tema divertido y alegre para el verano, así que me quedé extasiado cuando Britney aceptó participar en esta canción. Es realmente un icono, una de las grandes estrellas del pop de todos los tiempos y la quiero mucho. Espero que les guste a todos”, compartió Elton John en su perfil de Instagram.

A solo un día del estreno de “Hold Me Closer”, la canción supera los 2.5 millones de reproducciones, cifras que podrían convertirla en un éxito total.

El tema mezcla tres de los éxitos de Elton John, “Tiny Dancer” de 1971; “Don't Go Breaking My Heart”, de 1976 y “The One”, de 1992, pero sin lugar a dudas la voz de Britney le añade un sello muy particular.

Después de anunciar el tema en Instagram, Britney borró su cuenta; sin embargo, compartió en Twitter cómo se siente en este momento.

“Okie dokie… ¡mi primera canción en 6 años! Es bastante genial que esté cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo…Elton John. Estoy un poco abrumada... ¡es un gran problema para mí! Estoy meditando más y aprendiendo que mi espacio es valioso y precioso”, escribió Britney.

“Estoy aprendiendo que cada día es un borrón y cuenta nueva para tratar de ser una mejor persona y hacer lo que me hace feliz... sí, hoy elijo la felicidad. Todos los días me digo a mí misma que deje ir la amargura herida y trate de perdonarme a mí misma y a los demás por lo que puede haber sido doloroso”, añadió la cantante en la red social.

Después de que en septiembre del pasado año una jueza fallara a favor de Britney para recuperar su tutela legal que durante 13 años estuvo en manos de su padre, Jamie Spears, la artista había dicho que por el momento no regresaría a la música.

La intérprete de “Toxic” confesó que después de todo lo que ha pasado le tiene “miedo tanto a la gente como al negocio en sí”.

En los último meses Britney había estado enfocada en su vida personal. Aunque recibió un duro golpe al perder el bebé que esperaba con su pareja Sam Asghari, logró celebrar su boda luego de más de cinco años de noviazgo.

Ahora todo parece indicar que Britney ha vuelto a abrir las puertas al mundo musical con este estreno junto a Elton John y sus fans no pueden estar más felices por ello.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.