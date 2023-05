Leoni Torres resume en imágenes lo mucho que ha trabajado para darle alegría a su público

Veinticinco años de carrera artística dedicados a la música se dicen fácil, pero para Leoni Torres esas más de dos décadas tienen rostros de canciones que significan lo mucho que ha trabajado por complacer a su público.

El cantante cubano aprovechó la acogida que le han dado a su nuevo álbum Pasándola bien, para hacer un recuento en Instagram de estos años a través de algunos videoclips que han marcado su trayectoria.

“Mirando este video me doy cuenta de lo mucho que he trabajado para darles alegría a ustedes mi público. Faltan muchas más canciones aquí porque en pocos segundos no se puede contar tantos años de dedicación. Solo les digo gracias, gracias, gracias”, escribió Leoni en la descripción al post.

Imposible no detenerse a mirar los fragmentos de videoclip que escogió Leoni para este resumen, desde las canciones más románticas como “Pista 6” junto a la actriz cubana Beatriz Valdés, hasta las de más sabrosura como “Recordándote” en compañía de El Micha.

Por supuesto no faltaron algunos de sus éxitos de los últimos años, “Veneno” con Lenier Mesa, su versión de la popular canción de Polo Montañez “Si se enamora de mí” y “Cuando bailas”.

El camagüeyano también incluyó algunas de su más reciente disco de salsa, “Corazón roto”, “Pasándola bien” y “La vida es así”.

Esta última es una de las canciones que más ha gustado del álbum, y Leoni ya adelantó imágenes de lo que parece ser su videoclip algo que tiene a sus fans con muchísimas expectativas.