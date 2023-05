T'estranyarem molt, Sergio Busquets

Acaba de irse el último de mis mohicanos azulgranas. Y duele.

Idos Puyol, Xavi, Iniesta, Alves, Messi y Piqué, yo me aferraba a la tabla salvadora de Busquets. Mis nostalgias del mejor Barcelona (y club de fútbol) de la historia jugaban en sus piernas, y él seguía pagándome con la magia elegante que me enamoró hace ya más de diez años. Pero, como ocurre con todo, se me fue.

Ha dicho adiós un tipo ejemplar donde los haya: sobrio, limpio, frugal, ajeno a la algazara y la bravata. Un tipo que hizo escuela en la protección de la pelota, le puso sello propio al pase de tacón y entendió como casi ninguno el juego posicional que gusta en el Camp Nou.

Alguien que, desde que Vicente del Bosque lo vindicara en la Copa de Sudáfrica, nunca jamás fue cuestionado en una titularidad.

Un fuoriclasse que se dio a querer por todos y a respetar por cada uno: tanto, que si hubiera nacido de piel verde nunca nadie le habría gritado marciano o cualquier otro epíteto ligado a su color.

El señor que “confundió al fútbol mundial”, según Riquelme, porque era un ‘10’ con el ‘5’ en el dorsal.

El jugador que completó el trío de mediocampistas más sublime que vieron los ojos. El artista desgarbado. El fantasma que hacía de todo sin que la mayoría notara su presencia. Una presencia que ahora vamos a extrañar, hundidos en la amargura de constatar que todo pasa, inmortales incluidos.