El futbolista español Sergio Busquets se despide del FC Barcelona al final de la actual temporada, según anuncio difundido en redes.

"Hola culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada en el Barça”, anunció este miércoles en su cuenta de Instagram el centrocampista catalán de 34 años.

En un emotivo mensaje dijo que sus 15 temporadas en ese club “ha sido un camino inolvidable”.

“Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los veía por la tele, siempre soñaba con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Pero la realidad ha superado todo lo que pude soñar. Quien me iba a decir cuando vine como juvenil que podría vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo, el club de mi vida y del que he sido, soy y seré aficionado, socio, jugador, capitán y poder superar los 700 partidos”, comentó, además el futbolista.

También comentó que todos estos años en el Barça han sido para él “un honor, un sueño, un orgullo”.

“Lo ha sido todo defender poder defender y representar este escudo durante tantos años, pero todo tiene un inicio y un final. Aunque no ha sido una decisión fácil creo que ha llegado el momento. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer día hasta el último”, subrayó Busquets en su despedida.

Asimismo, recordó a sus compañeros de equipo con quienes “he compartido miles de horas de convivencia, bromas, charlas, entrenamientos, partidos, tristezas, celebraciones... Todo. Gracias”.

“También quiero agradecer a los socios y aficionados de todo el mundo, que me han dado su apoyo y su cariño durante todo este tiempo. Y como no a mi familia, que siempre ha estado a mi lado en los momentos buenos y en los no tan buenos. Haciendo este camino especial y sacrificando cosas para acompañarme y verme feliz. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto en los últimos partidos. Ser del Barça es lo mejor que hay", concluye el jugador en su mensaje.

Busquets es considerado una leyenda viva de este club catalán y no será fácil olvidar su paso por este equipo y los títulos ganados desde 2008 a 2023.

En estos 15 años gano 31 títulos, entre los que se destacan tres Champions League (2008/09, 2010/11 y 2014/15) y ocho Ligas (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19), además de ser parte de la histórica selección española que ganó la Copa del Mundo de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Este jugador registra, además, 18 goles y 45 asistencias en 719 partidos oficiales (entre Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions, Europa League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes).

Por ahora no hay claridad hacia dónde irá a jugar este futbolista, aunque medios especializados han barajado algunas posibilidades como la MLS, ofertas de Arabia Saudita y hasta una posible reunión con Leo Messi en un nuevo equipo, según la plataforma Marca.