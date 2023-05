"No me dejes sola": El mensaje viral de la esposa del futbolista Sergio Rico, grave tras caer de un caballo

Después del grave accidente ecuestre sufrido por el portero Sergio Rico, su esposa Alba Silva ha reaparecido en las redes sociales con un conmovedor mensaje. "No me dejes sola mi amor, porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti", escribió la periodista en su cuenta de Instagram junto a una foto en blanco y negro del día de su boda.

"Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", añadió la también influencer y modelo, que admitió no tener "palabras para describir cómo me siento".

Además, Silva agradeció las muestras de cariño y respaldo recibidas, y aseguró que "Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte".

La pareja se casó el verano pasado luego de más de seis años de relación sentimental.

Rico, guardameta del PSG, continúa grave en un hospital de Sevilla después de que este domingo sufriera un traumatismo craneoencefálico tras caer de un caballo en Huelva y recibir una coz del animal. En el comunicado emitido ayer por la familia se señala que está "en buenas manos", pero que se debía "actuar con prudencia, sobre todo las próximas 48 horas".

Hace muy poco, el arquero había celebrado el título liguero en Francia.