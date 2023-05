Alejandro Sanz vuelve a hablar de su estado: "Aún no termina de llegar la luz"

El cantautor español Alejandro Sanz, quien en días recientes desató las alarmas sobre su estado de salud anímica, agradeció el cariño recibido en las últimas jornadas, aunque advirtió que todavía "no termina de llegar la luz".

En una publicación en Twitter este lunes, el compositor e intérprete musical dijo que tuvo "un brote fuerte" el pasado fin de semana -no precisó de qué- aunque manifestó que no quiere suspender su actual gira porque cree que con ayuda, comprensión y apoyo puede seguir adelante.

"Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", escribió el artista ibérico.

"No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino", concluyó.

La artista plástica cubana Rachel Valdés, actual pareja de Alejandro Sanz, no se ha pronunciado sobre lo sucedido, pero sí lo ha hecho la exesposa del músico, Raquel Perera.

En declaraciones a EuropaPress, Perera dijo que habló con el cantante y que se encuentra ''bien''.

''Tampoco creo que sea tan alarmante'', añadió.

''Creo que ha sido una manifestación muy sincera de alguien que en un momento dado se siente triste y cansado y yo creo que nos ha pasado a todos. Además creo que es muy valiente y muy generoso y muy útil y va a ayudar a mucha gente'', concluyó la expareja de Sanz sin dar más detalles.

Fue en la madrugada del pasado sábado que Sanz desató la preocupación al decir claramente que no estaba bien y que a veces no quiere ni estar.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", comenzaba la publicación del madrileño, que celebró en diciembre su cumpleaños 54.

"Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", cerró su comunicado el intérprete de "Corazón partío", en clara solidaridad con quienes pueden estar pasando por un momento similar al suyo.

El mensaje llega a tan solo una semana de arrancar su gira española prevista para comenzar el 3 de junio en Pamplona, y que se extenderá hasta octubre con más de una treintena de presentaciones de territorio español.

En marzo, en entrevista para el programa televisivo español El Hormiguero, Alejandro Sanz -quien ha estado los últimos meses en una gira por países de América Latina- se refirió al nivel de responsabilidad con que asume cada gira y cómo intenta protegerse para no estar enfermo o cansado.

"Cuando yo voy hacer una gira el sentido de responsabilidad que yo tengo, que para poder hacer todos los conciertos, no resfriarme, no ponerme malo, no sentirme cansado, no tener ningún problema entonces soy muy hipocondriaco con eso. Si me tengo que poner cuarenta pasamontañas me los pongo, pero yo el día del concierto tengo que dar el mil por cien", dijo entonces.