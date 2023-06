Campeón olímpico Anier García entrena atletas en India: "Estoy trabajando con gusto, con todas las condiciones"

El campeón olímpico cubano Anier García es de esos hombres que nunca pasan inadvertidos por su simpatía y buen carácter. Santiaguero de pura cepa, se encuentra a sus 46 años en India como entrenador, al igual que el triplista Yoandri Betanzos y el luchador monarca olímpico Yandro Quintana.

¿Qué haces en tan lejano destino mi querido Anier?

Mira Julita, luchando. Ni más ni menos que luchando, enseño lo que tantas glorias me dio. Entreno a chicas y muchachos en 100 y 110 con vallas que me son muy afines, así como 400 c/v.

Pertenezco a una institución privada, Instituto de Deportes, patrocinada por varias personas amantes del ejercicio físico y el deporte de alto rendimiento, coordinado todo por la Federación Nacional de Atletismo de India. Siguen con atención las marcas que se van logrando.

Anier García / Cortesía CiberCuba

Hemos hecho captaciones, hay talento sin desarrollar. Dentro de lo que hemos hecho, van bien, cuentan con lo necesario para desarrollarse: equipos, pistas, alimentación adecuada, estudios.

Vivo en Belari, un pueblo de Canataca, junto a mi esposa. Estoy contratado desde enero de 2022 hasta 2025. Es prácticamente un ciclo olímpico en el cual yo tengo que trazar tácticas inmediatas y estrategias a mediano y largo plazos. Fui contratado a través de mis amigos Betanzos y Yandro.

Anier con Yandro Quintana en India / Cortesía CiberCuba

Sabes que me gusta la docencia. Había incursionado con atletas de México y en Cuba así que accedí gustoso a venir, aunque por supuesto, es otra cultura; pero nos adaptamos.

¿Por qué no entrenas a los vallistas de la selección nacional cubana?

Yo estuve entrenándolos tras mi regreso de México. Yo volví porque quise incursionar en negocios particulares que me presté a desarrollar y, entretanto, la entonces comisionada Yipsi Moreno me llamó para que entrenara el área de las vallas y me interesó la propuesta.

Tuve dos atletas que podían haber hecho marcas, podían abrirse paso en las pistas del mundo. Esto fue en 2018 y todo iba bien, pero esos terribles años 2019-2020 que vivimos por la pandemia, frenó todo.

Añádele que esos dos atletas, Jordan O'Farril, primero, y Roger Valentín, después, pusieron sus miradas en nuevos horizontes. Esos muchachos estaban entrenando a toda máquina, iban muy bien y realmente me golpeó su decisión.

Ambos podían haber conseguido las marcas para poder ir a Tokío 2020, pero no resultó. O'Farril, sin competir, sin resultados fue a los Panamericanos y luego, al no lograr los tiempos para la cita nipona, no lo montaron en la gira por Europa.

Ahí vino su desencanto y el mío también. Para nadie es un secreto que la velocidad necesita competencias, si no corres no hay marcas. No sé qué pasó que ni el jefe técnico ni la comisión nos apoyaron. Él corrió solo 13,40, 13,50. Con mi asesoría hubiese bajado y conseguido el tiempo para Tokío, pero es más fácil destruir ilusiones que fomentarlas. Y ahora ¿qué?

Por su parte, Roger Valentín Iribarne, representando al club portugués Benfica, ha sobresalido en el circuito invernal, codeándose con los mejores de la especialidad, entre ellos, el estadounidense Grant Conway.

En fin, volvamos con tu vida Anier. Tuviste una larga y emotiva carrera como vallista internacional. ¿Momentos memorables?

Son varios: el más espectacular, mi oro olímpico en Sydney 2000. Para cada atleta los Juegos Olímpicos son la máxima aspiración dentro del mundo amateur; para mí, ha sido grandioso. Tú estabas allí. Fuiste la primera que me entrevistaste. Recogiste de primera mano toda mi emoción, mi alegría.

Y cuatro años más tarde, aquel bronce insospechado, increíble aunque no lo creas, me alegró aún más: seis meses sin entrenar, lesionado, sin competir y poder subir al podio. ¡Eso es inenarrable! Nadie, excepto mi entrenador Santiaguito Antúnez, confiaba en mí.

¿Y momentos que te traen tristezas?

La lesión antes de Beijing, escasamente un mes antes. Yo estaba muy bien, podía haber alcanzado mi tercera medalla olímpica y en un mítin en Polonia tuve una lesión: ruptura del músculo aductor de la pierna derecha y ya con 32 años, decidí abandonar las pistas.

Anier, ¿tu opinión del éxodo cada vez mayor de deportistas cubanos compitiendo bajo otros pabellones?

Mira Julita, eso es como una pandemia. Yo no los critico, me niego a criticarlos. Todas las personas tienen derecho a soñar, a vivir como seres humanos. Para nadie es un secreto la situación que vive el pueblo de Cuba. Empezando que nosotros mismos no tenemos con qué desarrollar a un atleta en plenitud de condiciones.

El mundo es evolución y nadie puede detenerla. Lo que funcionó, en nuestro caso funcionó pero ya no es igual, ni parecido. Hay que hacer cambios y no se hacen y, mientras tanto, el atleta pierde su vida útil.

Claro que me gustaría que todos compitieran por nuestra tierra pero eso ya no es así. Yo, particularmente, me enorgullezco de cada uno de sus triunfos aunque compitan por otra bandera.

Sin embargo, me duele, porque ellos fueron formados en Cuba y muchos de sus éxitos pertenecen a ese primer entrenador que tuvieron en la EIDE o al que tuvieron después en la selección nacional.

¿Si Anier García fuera un joven talento qué haría?

¡Uff! No sé qué responderte. Ahora mismo yo estoy en otro país, aquí en India tratando de levantar el nivel de varios vallistas. Si lo miras puede considerarse lo mismo.

En Cuba ahora no hay un solo atleta de 110 con vallas, cuando éramos potencia en esa especialidad desde Alejandro Casañas, Emilio Valle, Dayron Robles, Orlando Ortega, subcampeón olímpico por España… por sólo mencionarte cuatro aunque había muchos más. Ahora no existen. Es más, puedo asegurarte que en estos momentos India está mejor. Si hacen una competencia atlética entre Cuba e India, los hindúes ganan ampliamente ¿qué te parece?

Yo estoy trabajando con gusto, con todas las condiciones. Quiero que me respeten como entrenador y me respetan. Ahora mismo no puedo hablarte de cronos porque estoy en una fase de desarrollo de mis alumnos; ver quién puede y quién no. Ya he logrado clasificaciones a los Juegos Asiáticos y aspiro a poder obtener los boletos a Mundiales Juveniles de Atletismo.

Hablar de Anier García es referirse no sólo al monarca olímpico de Sydney 2000 sino al titular del Mundial Techado de París 1997 y los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999, amén de su segundo lugar en los Mundiales de Sevilla 99 y Edmonton 2001 y sus terceros en los Bajo Techo del mismo año en Lisboa y del 2003 en Birmingham.

Su brillante carrera la cierra un bronce en Atenas 2004, para muchos su mejor actuación de por vida y lo que, al decir de su entrenador Santiaguito Antúnez, lo convierte en el mejor vallista histórico del atletismo cubano. Su marca personal es 13 segundos flat, cronometrada en los Olímpicos de Sydney 2000.

¿Futuro de Anier García? ¿Cómo, dónde lo sitúas?

¡En la luna! Jajá. Donde me necesiten y tenga condiciones para trabajar, iré. Por lo pronto, estoy aquí trabajando duro para sacar adelante a estos muchachos. Te digo que no sé si extenderé mi contrato porque la cultura no tiene nada que ver con la cubana aunque con mi esposa a mi lado, me siento mejor. Además, esperamos un niño, lo que me colma de regocijo.

Y si en este lapsus me cae un atleta talentoso, que pueda llegar a planos cimeros en el campo y pista universal, pues me dedicaría en cuerpo y alma a él, a lograr que baje los 13 segundos que es mi marca tope y mi sueño es que un alumno mío rompa esa barrera.

Conozco a Anier desde que, muy joven, entró a la selección nacional y estoy segura que lo que se proponga, lo logra. No se asombren si en pocos años, vallistas de India clasifican para finales olímpicas y mundiales y ¿por qué no? pueden escalar un podio internacional.