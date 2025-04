“Díaz-Canel no le debe su poder al pueblo, sino a quienes lo pusieron”: señala Lester Hamlet

El reconocido cineasta cubano Lester Hamlet lanzó una contundente crítica al gobernante Miguel Díaz-Canel, cuestionando no solo su legitimidad como líder, sino el vacío de liderazgo que, según él, marca la Cuba actual. El mensaje fue publicado, con aguda intención, el mismo día del cumpleaños 65 del mandatario este domingo.

En un país donde durante décadas se ha exaltado la figura del dirigente como guía del pueblo, las palabras de Hamlet resuenan como una sacudida en el alma de una sociedad que, según él, ha sido empujada al aislamiento, a la orfandad política y a la frustración colectiva.

"Díaz-Canel, que no tiene ningún liderazgo. Que no tiene seguidores, Que lo pusieron ahí", lanza el director, con tono de diagnóstico más que de denuncia, apuntando a un gobernante que, según sus palabras, no representa la voluntad del pueblo, sino los intereses de quienes lo colocaron en el poder.

Para Hamlet, el drama cubano no se resume en carencias materiales ni siquiera en la represión política. El verdadero colapso, dice, es moral y simbólico. "Lo peor que hay es que no hay liderazgo. No hay una voz", lamenta.

En sus palabras, no hay ni siquiera un espejismo al cual aferrarse. “Al menos yo he sentido espejismos con algunas personas”, admite, pero Cuba, hoy, está sola. “No tienen en quién creer”, añade.

El video, compartido en redes y sin contexto alguno, aparece como un grito desde dentro, una confesión a cámara abierta. No es solo una crítica a Díaz-Canel, sino a un sistema que, según el cineasta, ha dejado al pueblo cubano sin referentes, sin brújula, sin proyecto real.

"Le hicieron creer todo el tiempo que lo importante era defender un proyecto común. Y nadie cuidó ni la familia. Nadie creó riquezas para apoyar a su familia, nadie desarrolló... En pos de un futuro que se quedó atascado. En una promesa. Eso es frustrante", remata Hamlet.

Lo que amplifica la fuerza de esta intervención es el momento elegido, el día del cumpleaños de Díaz-Canel. Una fecha que en los medios oficiales suele estar envuelta en elogios, propaganda y culto al liderazgo. Sin embargo, Hamlet invierte el guion, en lugar de felicitaciones, lanza una crítica feroz.

El cineasta, que arribó a Estados Unidos en 2022, tras haber denunciado que había sido desterrado por el gobierno de Cuba, subrayó en el pequeño clip que el pueblo no tiene motivos ni razones para seguirlo.

"Él no le debe al pueblo estar ahí. Va a proteger a quienes lo pusieron. Es como la serpiente que se muerde la cola", concluye, desnudando una lógica de poder cerrada sobre sí misma, impermeable a la legitimidad popular.

La crítica de Hamlet no surge de la periferia, sino desde el núcleo mismo del sistema cultural cubano. Durante años, fue una figura destacada en el cine y la televisión estatales, dirigiendo películas como Casa Vieja y telenovelas como Tú. Sin embargo, su relación con las instituciones oficiales se deterioró progresivamente. En 2021, su película Casa Vieja fue vetada de la televisión cubana en el Día de la Cultura, sin explicaciones claras.

