Anciana cubana lleva 15 días desaparecida luego de escapar de Mazorra en La Habana

Una anciana cubana lleva 15 días en paradero desconocido luego de escapar del Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido popularmente como Mazorra.

Migdalia Hernández Álvarez, de 76 años, escapó del centro desde hace más de 15 días y las autoridades no han dado respuesta a su hija, Diana Hernández Álvarez, que exige constantemente que hallen a su madre, según denunció este miércoles ante el medio independiente CubaNet.

La señora, paciente de la institución psiquiátrica, lleva internada en Mazorra más de 50 años y esta es la quinta vez que se escapa, pero la primera que permanece tanto días desaparecida.

Tras avisarle el nasocomio de la fuga, la hija llamó a la estación de policía de Santiago de Las Vegas para averiguar si habían interpuesto la alerta de desaparición, pero los oficiales solo le preguntaron con ironía si tenía gasolina para ir a buscarla.

"Me enviaron para Salud en el Vedado, me atendió la secretaria y me dijeron que eso iba a subir a otras instancias", contó la mujer, sin embargo, ni ahí ni en Mazorra, donde no ha podido acceder al director, le han dado respuesta alguna.

Entre lágrimas, la mujer pidió ayuda para localizar a su mamá ante el maltrato y pasividad de la policía cubana.

"¿Por qué no han tomado medidas para que no se escape?", cuestionó Hernández Álvarez. "Para eso hay custodios, para eso le pagan a esas personas; sin embargo nadie tiene respuestas para mí", expresó.

La hija expuso también el hambre que pasa su mamá en el psiquiátrico y cuánto la han ignorado las autoridades cuando ha estado con problemas de salud.

Al parecer, el rechazo de su madre por la institución se agravó luego del fallecimiento del doctor Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé, quien dirigió Mazorra hasta sus últimos días y por quien Migdalia Hernández sentía empatía.

Ante la inexistencia de un registro público oficial sobre personas desaparecidas, los ciudadanos acuden a los medios independientes y a las redes sociales para informar de esta situación.

Hernández Álvarez se ha dado a la tarea de visibilizar el caso de su mamá pegado anuncios en la capital donde indica el número 52845253 para contactarla en caso de tener información.

Aunque los familiares de desaparecidos realizan las denuncias correspondientes ante las autoridades, la mayoría de las veces estas llevan a cabo una investigación sin informar a del avance del proceso, lo que genera más incertidumbre y miedo, ante el peligro que representa para la vida de la persona perdida.

El pasado mes, la familia de Melvis la Rosa, del municipio habanero de Marianao, solicitó ayuda para encontrarla, ya que fue reportada como desaparecida.

También han recurrido a las redes para dar con el paradero de un anciano enfermo en La Habana, según información compartida en redes.

La publicación no da detalles sobre la identidad del anciano, aunque en los comentarios un internauta preguntó si es Luisito.