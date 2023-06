Padre cubano exige justicia a tres años del asesinato de su hijo en el Servicio Militar

El padre de Orlando Lago Vega, un joven de 18 años asesinado en una unidad militar en La Habana mientras dormía, exige justicia a tres años de su crimen.

“Yo soy el padre del niño asesinado durmiendo, pasando el Servicio Militar Obligatorio en Valle Grande, La Lisa, en La Habana, Cuba. A solo horas de cumplir tres años de tan brutal asesinato de mi hijo, bajo los cuidados del gobierno cubano, solo me queda denunciar que nunca se investigó con seriedad y no hubo ninguna respuesta a mis reclamaciones, por existir pruebas contundentes de varias personas involucradas y oficiales, que no fueron esclarecidas en el juicio donde se demostró imparcialidad entre los fiscales”, apuntó este miércoles Orlando Lago en el perfil de Facebook “Cubanos en Miami”.

Lago denunció nuevamente que “el principal cómplice y el autor intelectual, que amenazó de muerte a mi hijo, nunca fue investigado ni llevado a juicio, ni fueron sancionados los jefes militares que yo les advertí, seis meses antes, que mi hijo estaba amenazado de muerte y no hicieron nada para evitarlo”.

Captura de Facebook/ “Cubanos en Miami”

“Denuncio y pido justicia en Cuba por el asesinato brutal, con terrorismo, a mi hijo durmiendo, pasando el Servicio Militar Obligatorio en Valle Grande, La Lisa, en La Habana, Cuba”, reiteró el afligido padre.

También en su publicación enumeró 11 aspectos relacionados con el crimen que no han tenido atención por parte de las autoridades, y que lleva denunciado desde hace tres años, por lo que considera que aún el asesinato de su hijo no ha sido debidamente tratado ante la justicia cubana, además de ser insuficiente la sanción de 25 años de cárcel para el autor del crimen, quien pudiera salir en libertad a los 12 años “para cometer otro crimen”, según su criterio.

Lago mencionó, entre esos aspectos, que el asesino “premeditó con tiempo” el crimen de su hijo, además de que “fue asesorado por un suboficial” para preparar el AKM con que disparó, tras abandonar su posta para cambiar las municiones de salva por balas.

Asimismo, señaló que “el cómplice lo ayudó a violar dos puestos de guardia” para que entrara al cuarto donde había seis niños durmiendo, “buscó cama por cama y cuando llegó a la de mi hijo se preparó en diferente forma para ejecutar el asesinato, sin que saliera otro lesionado”.

Además, indicó, el asesino “le puso el AKM en el cuerpo y le disparó a boca de cañón”, para después volver a burlar las dos postas y darse a la fuga.

El padre explicó al enumerar las violaciones que “ningún niño del cuarto sintió el disparo y casualmente el oficial fue al cuarto directo a la cama de mi hijo y dio la alarma” y que el asesino “logró llegar a la cárcel de mujeres, a unos cuantos kilómetros del lugar, y por sospecha se detuvo con resistencia y declaró que iba a entregar una muda de ropa, pues estaba vestido de civil”.

Captura de Facebook/“No más muertes en el servicio militar en Cuba”

“Este delincuente asesino ya tenía tres intentos de asesinato y varias correcciones graves en otras unidades y por eso no se le podía dar armas”, comentó Lago, quien destacó que “el asesino no conocía a mi hijo y solo llevaba cuatro días en la unidad y se hizo amigo”.

“Para colmo, por tantas violaciones, solo le pusieron 25 años por tan brutal crimen (a los 12 años ya estará suelto y libre de cometer otro crimen en Cuba)”, advirtió el padre del joven asesinado.

En enero último, Lago también comentó en el perfil de Facebook “No más muertes en el servicio militar en Cuba” que en el país “no hay justicia y sí hay terrorismo”.

En esa ocasión, afirmó: “Todavía hoy no han hecho nada para hacer JUSTICIA por tan horrendo crimen, con terrorismo y complot con oficiales del MININT”.