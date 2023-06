Cubano rompe su pasaporte ante prohibición de entrada al país: “No me van a humillar”

Un cubano residente en EE. UU. rompió visiblemente enfadado su pasaporte luego de que las autoridades del régimen le impidieran ingresar de visita a su tierra natal.

“En el día de ayer yo iba a ir a Cuba y sin ningún objetivo el gobierno arbitrario, asesino y dictador me denegó la entrada. Estoy haciendo este video para que sepan que yo Ismael Gómez no va a humillarse ni lo van a humillar nunca. Mira, pasaporte cubano que no me sirve para nada…”, comenzó explicando Ismael Ramón Gómez, dueño del restaurante Ibéricos, en Miami, a través de un video compartido en Tik Tok.

Gómez comenzó a romper en pedazos su pasaporte cubano haciendo catarsis, a su vez, sobre la arbitrariedad de que ha sido víctima.

“Odio, le tengo odio a ese gobierno, porque yo no soy un terrorista, yo soy una persona más que no está de acuerdo. Tú sabes porque no estoy de acuerdo con es país, porque no hacen bien las cosas. Pero aquí en EE. UU. tampoco estoy de acuerdo con Biden y nadie me viene a buscar. Eso es libertad, en Cuba no hay libertad, ni habrá libertad hasta que no se caiga el comunismo”, argumentó.

Este cubano pidió la unidad de los cubanos para luchar contra la dictadura y dijo hará su propósito el fin del régimen asesino.

“A mí no me pueden decir que no puedo entrar al país porque soy bonito o feo, me pueden decir ‘tú no entras porque pusiste una bomba y mataste gente’, pero porque no esté de acuerdo es una arbitrariedad. No me dejan entrar, pero se va a acabar y habrá libertad para mi tierra. Se los puedo asegurar”, concluyó, mientras terminaba de romper en pedacitos el documento “que no sirve para nada”.

No es la primera vez que las autoridades, quienes también impiden la salida a opositores, impiden la entrada al país a activistas o ciudadanos críticos. Pero lo que hasta hace poco era un castigo reservado a figuras conocidas en el espacio público, se ha ido extendiendo también a personas privadas.

En marzo, el régimen cubano impidió bajar del avión en Holguín a una turista cubana-canadiense que viajó a la isla en marzo para visitar a su familia.

Glenda Corella Céspedes, nacida en Gibara y residente de Toronto, denunció que el gobierno le prohíbe entrar a su país natal como represalia por sus publicaciones críticas en redes sociales.