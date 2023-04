Impiden bajar del avión en Holguín a cubana-canadiense por sus críticas al gobierno en Facebook

El régimen cubano impidió bajar del avión en Holguín a una turista cubana-canadiense que viajó a la Isla en marzo para visitar a su familia.

Glenda Corella Céspedes, nacida en Gibara y residente de Toronto, denunció que el gobierno le prohíbe entrar a su país como represalia a sus publicaciones en redes sociales.

Glenda viajó a Cuba con una amiga canadiense, llamada Mary Guaragna. Su intención era ir a la boda de su hermano y llevarle medicamentos e insumos a su madre, quien padece cáncer de pulmón, y a un amigo de la familia enfermo.

Llegó al aeropuerto internacional Frank País el pasado 7 de marzo, poco antes de las 9:00 pm, con todos sus documentos en regla.

Estaba "feliz de que iba a ver a mi hermano, poder entregar los trajes de boda, el medicina, y todas las cosas que traía para mi familia. Y luego vi que cinco oficiales de inmigración subieron al avión y dijeron que todos podían bajarse excepto Glenda Corella Céspedes", relató a CBC.

Según su amiga, en ese momento ambas se preocuparon bastante.

"Los canadienses que salían del avión nos miraban como si, ya sabes, pudiéramos haber sido terroristas", dijo.

Uno de los oficiales tomó el pasaporte de la cubana y se marchó. A los 20 minutos, otro militar aparentemente de mayor rango subió al avión y le entregó a Glenda un papel que decía "Denegado", sin más explicaciones.

Mary le preguntó al agente qué sucedía, y él solo respondió: "Ella sabe lo que hizo, sabe lo que hizo". "Y en ese momento miré a Glenda y ella me dio una especie de señal para que no dijera nada más", recordó la viajera.

La cubano-canadiense reveló que sus problemas comenzaron en enero, cuando le dio like al comentario de alguien en Facebook que criticó el recibimiento que le hicieron al primer ministro Manuel Marrero al visitar el hospital de Gibara.

En ese centro, donde ella trabajó como enfermera años atrás, tres trabajadoras cantaron para el dirigente. Una doctora con buenas conexiones en el Partido compartió el video de la actuación en sus redes, y numerosos cubanos las criticaron por agasajar a Marrero en vez de aprovechar su presencia para denunciar el estado del hospital y la falta de medicamentos.

A partir de ese momento, los padres de la cubana emigrada empezaron a recibir advertencias de miembros del Partido, para que le dijeran a ella que dejara de publicar ese tipo de comentarios.

Tras negársele la entrada a Cuba, la propia Glenda recibió mensajes por WhatsApp en la que una persona que se identificó como José Manuel Santos le "aconsejó" que suspendiera sus mensajes críticos en Internet.

"Tienes a tus padres aquí y tienes sobrinos, sobrinas y primos. No pongas nada más en tu muro (de Facebook). Tu sanción es por dos años, pero si sigues compartiendo cosas en tu muro, la convierten a por vida", le escribió.

Corella Céspedes llegó a Canadá en 2012, cuando el régimen la dejó salir del país, ocho años después de su solicitud. Su activismo en las redes comenzó al ver la represión de la dictadura a los manifestantes pacíficos del 11 de julio.

"Solo por gritar por la libertad, por gritar queremos comer, personas completamente indefensas que no tenían ni un palo ni una piedra para defenderse fueron agredidas por la policía y por una minoría que sirve a ese gobierno para oprimir al pueblo", dijo.

Ahora dice que no renunciará a seguir publicando su opinión sobre la situación de Cuba, y que no regresará hasta que no haya un cambio político en la Isla.

"Lo siento por mi madre. Lo siento por mi padre, por mi hermana, por mi hermano, por mi primo, amigos, todos. Pero no es posible que regrese", afirmó.