Insólito: refrescos y cervezas nacionales más caros que los importados en Cuba

Una cubana compartió en las redes la carta de un conocido restaurant de La Habana donde los precios de las cervezas y los refrescos importados son menores que de los de producción nacional.

“Esto que aquí les comparto es un fragmento de la carta de bebidas de un restaurante bastante conocido de La Habana. No menciono el restaurante porque la verdad es que no importa su nombre, mi interés no es hablar de sus precios ni cuestionar o criticar la instalación”, comentó en Facebook la cubana Rouslyn Navia Jordán.

Facebook / Rouslyn Navia Jordán

Navia Jordán cuestionó la diferencia de precios entre las aguas, cervezas y refrescos nacionales y los de importación.

“Yo no soy economista. Confieso que de economía no entiendo lo suficiente como para realizar los análisis de ‘la cosa en sí’. Pero pienso entender lo necesario para darme cuenta de que algo debe estar muy mal, cuando resulta más barato pagar una cerveza en una moneda extranjera, incluyendo el costo de su envío a Cuba, que tomarse una producida localmente#, argumentó

Esta cubana no entiende cómo “lo local resulta más caro que lo importado”, lo que le parece un síntoma de la profunda crisis de la economía cubana.

El post de esta cubana ha provocado más de cien comentarios de cubanos que se cuestionan o se toman con humor o sarcasmo esta situación.

“Lo que pasa que han interpretado mal lo de lo mío primero, por lo mío más caro...”, ironizó un usuario.

Una emprendedora cubana explicó que, en el caso de su negocio, los productos importados se compran en Panamá “donde realmente son productos que cuestan allá relativamente poco y si les compras por parlets o contenedores te hacen super descuentos, eso sin contar que estén en oferta, cuando a eso le sumamos transportación y etc. sigue resultando económico”.

“Por el contrario, los productos nacionales sólo se encuentran en las MLC a precios que ni en Panamá, ni te hacen descuentos por la cantidad que compres ni tienes ofertas”, agregó.

Cuba registró una inflación anual cercana al 87% al cierre de mayo, según el registro que elabora el prestigioso economista estadounidense Steve H. Hanke, de la Universidad Johns Hopkins.

“El Paraíso Comunista de Cuba nunca FALLA en FALLAR. Hoy, medí la inflación anual de Cuba en un punitivo 86,66%/año”, escribió en Twitter el experto.

En medio de ese caos se deterioran el poder adquisitivo y las condiciones de vida de los habitantes de la isla, donde se han incrementado los niveles de pobreza e indigencia.