Funcionaria del MINREX celebra regreso de Buena Fe a Cuba: "Ustedes, como Silvio, iluminan"

La subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Johana Tablada de la Torre, celebró el regreso a Cuba del dúo Buena Fe, y los comparó con el trovador Silvio Rodríguez.

“Somos millones felices de que Buena Fe no se rinde, no se envenena y no la pueden ni podrán silenciar. Como Silvio, ustedes iluminan e invitan con su música y poesía a emprender cada día el camino de la virtud, el más duro y el más bello”, dijo la funcionaria en los comentarios a una publicación de redes sociales de Israel Rojas.

Captura de pantalla Facebook / Israel Rojas

La diplomática, recientemente incluida en la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), les agradeció “mantener vivo el fuego y alimentar la inspiración que aleja al ser humano del egoísmo y la barbarie”.

De regreso de una accidentada gira por España, donde activistas cubanos se movilizaron para denunciar y protestar por las actuaciones del dúo, logrando la cancelación de varias, el líder de Buena Fe también fue incluido en la lista de represores de la FDHC.

Acusado de reprimir al periodista y abogado Roberto Quiñones Haces, de incitar la violencia contra los manifestantes del 11J y de colaborar con la propaganda castrista, el músico y graduado del Ministerio del Interior (MININT) se sumó al listado después de Tablada de la Torre.

Además, a raíz de la agresión sufrida por dos activistas en un concierto celebrado en Madrid -a manos de presuntos funcionarios de la Embajada de Cuba en España-, Rojas aseguró no saber de la existencia de presos políticos en Cuba.

"Que yo conozca, no. Y no voy a hablar de algo que no conozco. Si alguien me la hace saber… Podrán decir que no la conozco porque no quiero. No es así. Yo no estoy en todas...", señaló el músico en una entrevista.

Por su parte, Tablada de la Torre, se ha dedicado a "difundir la propaganda oficial tergiversando la realidad cubana", según consta en el expediente creado por el programa Represores cubanos.

Señalada por delitos de difamación y persecución por motivos políticos, la funcionaria fue incorporada a la lista de la FDHC luego de una reunión con estadounidenses de visita en la isla, donde afirmó que en Cuba, a diferencia de Estados Unidos, los hoteles son del pueblo.

En el encuentro con más de 150 líderes de movimientos y organizaciones sociales de ese país, expresó que el dinero que gastan los extranjeros en Cuba se destina a los servicios públicos, algo que tergiversa la realidad del país.

"El grupo militar-empresarial GAESA es el propietario de 118 hoteles, cinco marinas y diez tiendas para el turismo, y su recaudación, que no es fiscalizada, se invierte desproporcionadamente en construir más hoteles e instalaciones turísticas", dijo en su argumentación la FDHC.

"En 2022 se dedicaron a estas actividades 15.832,7 millones de pesos, mientras que a educación, salud y agricultura se asignaron en total 2.730,4 millones", puso de ejemplo la Fundación.

Empeñada en dar la espalda a la evidencia y tergiversar la realidad de Cuba, Tablada de la Torre aprovechó el regreso de Buena Fe para comentar en el post de Rojas y continuar con su campaña propagandística a toda hora y en todo lugar.

Captura de pantalla Facebook / Israel Rojas

Agradeciendo “a todas las personas y amigos de siempre” de España -país donde su esposo, Eugenio Martínez, fue embajador mientras ella lo era en Portugal-, Tablada de la Torre llamó “pobres almas” a los cubanos que protestaron contra los conciertos de Buena Fe.

“No tienen ni el valor ni el sentimiento para conmoverse y oponerse al atropello contra el arte y la verdad y al abuso y las medidas de asfixia del gobierno de EEUU que agrede y lastima a nuestro pueblo, ese con cuyas medidas de cerco perfecto impuestas del 2019 para acá, encima del bloqueo más feroz y en medio de la pandemia, ha provocado el mayor éxodo de cubanos y ha deteriorado el bienestar de millones a niveles inhumanos, afectando hasta los servicios de salud”, largó la diplomática.

De no ser por el peso que otorgan sus funciones a sus palabras, cualquiera creería que, más que en la lista de represores, Tablada de la Torre debería estar representada al estilo del Bosco, surcando la penumbra de un apagón y tocando algún instrumento junto a Silvio, Miguel Díaz-Canel y Buena Fe en "La nave de los locos".