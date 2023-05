Incluyen a Israel Rojas en lista de represores cubanos

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, por sus siglas en inglés) incluyó a Israel Rojas, del grupo Buena Fe, en su lista de represores.

Rojas es vinculado con acciones represivas mientras era miembro del Ministerio del Interior (MININT), en Guantánamo, es acusado de incitar públicamente a la violencia después de las protestas del 11J y de colaborar con la propaganda del régimen castrista en el exterior, según el informe de FHRC.

Una de las posibles víctimas del músico fue el abogado y periodista independiente Roberto Quiñones Haces, quien coincidió con Rojas en los años 90 en una actividad de Unión de Juristas de Cuba en Guantánamo.

"Quiñones hizo un comentario sobre política estando Rojas presente. Meses después un colega le comentó que cuando se marchó, Israel Rojas dijo: 'Lo que él no conoce es el tamaño del expediente que le estamos haciendo'”, dice el informe.

Asimismo, recuerdan las declaraciones del cantautor a la televisión oficialista, el 11J, desde el exterior del edificio del ICRT, donde arrestaron violentamente a varios manifestantes pacíficos.

"Si alguien convoca irresponsablemente a desestabilizar ese proceso (…) bueno, pues no hay más remedio que salir a la calle y dar la batalla, y ya todo el mundo oyó al presidente, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer", declaró ante las cámaras de televisión.

Sobre la colaboración de propaganda en el exterior, la FHRC recordó que en varias oportunidades se han vinculado a organizaciones procastristas en otros países, como España, con el apoyo de medios estatales como Cubadebate.

Desde hace unos días, Israel Rojas es el centro de un polémico debate, por sus presentaciones y posteriores cancelaciones en varias ciudades de España, a donde llegó con el disco "Morada".

Durante un concierto en Madrid, activistas cubanos se manifestaron en contra de la dictadura y resultaron agredidos, supuestamente por un funcionario del gobierno de La Habana, lo que motivó presentar una denuncia ante la policía y promover un boicot al resto de las funciones.

La opinión pública se ha dividido, entre los que apoyan el boicot al dúo de músicos, y los que defienden su derecho a interpretar sus canciones.

Milena Recio, periodista de OnCuba, se entrevistó en Madrid con Rojas y entre los temas qe hablaron estuvo el de los presos políticos y los manifestantes pacíficos, situación que el artista dijo desconocer.

"Que yo conozca, no. Y no voy a hablar de algo que no conozco. Si alguien me la hace saber… Podrán decir que no la conozco porque no quiero. No es así. Yo no estoy en todas...", señaló.

Este proyecto de la FHRC tiene entre sus objetivos identificar, investigar y acopiar información sobre militares o funcionarios que ejercen represión, incluyendo detenciones arbitrarias, golpizas y torturas físicas o mentales, amenazas y coacción entre otros abusos.

Uno de los nombres que se incluyó recientemente es el de la diplomática Johana Tablada de la Torre, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), por dedicarse a difundir la propaganda oficial tergiversando la realidad cubana.