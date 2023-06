Cubanos reaccionan a nuevo set de Canal Caribe: "Avisen cuando den noticias de verdad"

El nuevo estudio que estrenó el Canal Caribe, con un "moderno" set con pantalla táctil, fue aprovechado por cientos de cubanos que cuestionaron el cambio escenográfico cuando el discurso sigue siendo el mismo.

"Avisen cuando den noticias de verdad", dijo un internauta en los comentarios al post donde el oficialista Canal Caribe se regodea en la estructura en forma de herradura del set y la megapantalla que adquirieron para transmitir la misma visión edulcorada del régimen.

El canal de noticias se trasladó para el Estudio 11 del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), donde estuvieron durante años los programas Al Mediodía, la Mesa Redonda y el Noticiero Cultural.

Ahora "muestra siete espacios fundamentales: el set principal de los informativos, una pantalla touch y una megapantalla led (en especial para las notas culturales, las deportivas y la meteorología), la locación de las rondas de noticias, un área para entrevistas y otra para el Noticiero Cultural", refirió el sitio.

Captura de Facebook / Lázaro Manuel Alonso

Sin embargo, los internautas se preguntaron qué cambio traería esa pretendida “modernización” cuando el tipo de noticias transmitidas, la censura y la manipulación de la información continuaba igual.

"Más importante que cambiar el estudio debería ser cambiar el discurso. Comiencen cambiando las mentiras que tanto ustedes repiten por las verdades que estamos viviendo y ustedes callan descaradamente", comentó una persona.

Muchos mensajes cuestionaron el gasto de dinero en semejante tecnología cuando el pueblo no tiene acceso a alimentación digna.

"Gastando el dinero en tecnología y no ponen un peso para producir comida, tendremos noticias con el estómago vacío, qué bueno, resolvieron un gran problema", ironizó otro cubano.

Entre las felicitaciones que reconocen la mejoría visual del espacio, se intercalan críticas que piden un cambio más profundo que reestructure el tipo de noticia.

"Me parece genial que remodelen y hagan cambios para mejorar, pero me parecería aún mejor si también cambiaran la forma de dar la noticia, incluso las noticias en sí, eso sería bueno al igual que si no taparan tanto el sol con un dedo sabiendo que eso es imposible", dijo otro internauta.

Otros vieron en la nueva escenografía una voluntad de avance hacia otro tipo de noticiero, al que se podría llegar paulatinamente.