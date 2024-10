Canal Habana sale del aire por "desperfecto técnico"

El canal de televisión oficialista de la capital cubana volvió a reportar incidencias en la emisión de su señal y salió del aire este martes por un supuesto "desperfecto técnico", acerca del cual no ofreció explicaciones.

“Les informamos que debido a un desperfecto técnico en nuestra entidad, no hemos podido emitir la señal. Estamos trabajando en la solución y en cuanto se restablezca transmitiremos la programación habitual del día de hoy. Disculpe por las molestias ocasionadas”, informó el Canal Habana en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Canal Habana

El medio de comunicación no precisó la causa ni las características del “desperfecto técnico” que le impidió emitir su señal.

Tras su publicación en Facebook, Canal Habana no informó del restablecimiento de la señal, por lo que, al momento de redactar esta nota, se desconoce la duración del “apagón” de señal, ni si el “desperfecto” fue solucionado.

A comienzos de septiembre, la señal en vivo del Canal Habana se vio interrumpida por un apagón.

"Estimados televidentes: Le informamos que debido a la falta de fluido eléctrico la salida al aire de la señal del Canal Habana se ha visto afectada, por lo que no se emitieron algunos de nuestros espacios habituales. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionarle", informó el canal en un escueto mensaje publicado en Facebook.

Aunque la publicación inicial ponía al final “noticia en construcción”, no hubo actualizaciones ni otras explicaciones de lo ocurrido a través de esa vía y luego eliminaron el cintillo.

Como en anteriores ocasiones, el aviso de este martes del canal oficialista fue comentado por varios internautas que volvieron a señalar que no es la primera vez que se interrumpe la señal en ese canal.

“Lástima, porque considero a Canal Habana una de los mejores programaciones que hay en la TV cubana... Varios días con problemas de emisión… Es triste para sus seguidores”, dijo un usuario.

En medio de la aguda crisis energética que atraviesa el país, el “desperfecto” de este martes se suma a otras incidencias que, en los últimos meses, han provocado “apagones” de señal o momentos embarazosos durante las emisiones.

Seguidores del canal de televisión de la capital expresaron en los comentarios sus sospechas de que el "desperfecto técnico" no es otra cosa que en eufemismo para no reconocer que la emisión no se puede realizar por los cortes de electricidad, que se han intensificado en la última semana.

"¿Cómo van a transmitir con el clase de apagón que hay en esa zona?", se preguntó un usuario, llamando la atención sobre el hecho de que los apagones han llegado hasta zonas de la capital que, hasta ahora, se habían mantenido sin afectaciones en el suministro eléctrico, debido a la presencia de hoteles o infraestructuras estratégicas como la radio y la televisión nacionales.

En julio la cantante y diputada cubana Annie Garcés Santana, una de las intérpretes de la canción “Patria o Muerte por la Vida”, sufrió un apagón durante la grabación del programa "En tiempo real", emitido desde los estudios de Canal Caribe.