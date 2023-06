¿Trump demasiado pequeño? Se discutirá en la Corte Suprema de EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este lunes que discutirá un caso en el que un hombre trató de registrar una frase burlándose del expresidente Donald Trump como "demasiado pequeño".

Steve Elster, un hombre de California, trató de registrar como marca la frase "Trump demasiado pequeño" (Trump too small), un eslogan que quiere imprimir en camisetas, pero el Departamento de Justicia instó al tribunal a denegar la petición, según informó The Associated Press (AP).

El caso se debatirá en otoño. Funcionarios del Gobierno dijeron que la frase podía seguir utilizándose, pero no como marca registrada porque Trump no había consentido su uso.

Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones dijo que denegar el registro del negocio violaba el derecho a la libertad de expresión.

En este inusual pleito legal, la administración de Joe Biden defiende la decisión de los funcionarios de rechazar la solicitud de marca de Steve Elster.

La ley federal dice que debe denegarse una solicitud de marca si implica un nombre, retrato o firma "que identifique a un individuo vivo concreto", a menos que la persona haya dado su "consentimiento por escrito".

Elster dice que negarse a registrar un eslogan político que critica a Trump sin el consentimiento de Trump viola la cláusula de Libertad de Expresión de la Primera Enmienda.

"Trump too small" hace referencia a un intercambio que Trump tuvo durante la campaña presidencial de 2016 con el senador de Florida, Marco Rubio.

Rubio inició la polémica cuando dijo a sus partidarios en un mitin que Trump siempre le llamaba "pequeño Marco", pero que Trump -que dice medir 1.90 metros- tiene unas manos desproporcionadamente pequeñas.

"¿Han visto sus manos? ... Y ya sabes lo que dicen de los hombres con manos pequeñas", dijo Rubio. "No te puedes fiar de ellos".

A pesar de que el senador cubanoamericano trató de burlarse del tamaño de las manos de Trump, y dejarlo en evidencia por su desconocimiento en materia de política, después de convertirse en presidente, se aliaron por objetivos conservadores comunes.

En los últimos años, el Alto Tribunal ha examinado una serie de casos relacionados con Trump. Los jueces se han ocupado, entre otras cosas, de las denuncias de fraude de Trump en las elecciones y de sus esfuerzos por ocultar sus registros fiscales al Congreso y por mantener otros fuera del alcance de los fiscales de Nueva York.