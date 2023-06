La Diosa saca su lado más sensual para seducir a la cámara en nueva sesión de fotos

La Diosa derrocha sensualidad con provocativos looks

Enfocada y sin detenerse sigue La Diosa y lo nuevo que está cocinando augura no dejar a nadie indiferente.

Gracias a unas pocas imágenes compartidas a través de las stories en Instagram hemos podido ver a la artista cubana trabajando para una sesión fotográfica, sacando sus armas de seducción para enamorar la cámara.

En los vídeos compartidos por los implicados, el maquillador Eugenio Rodriguez, el fotógrafo Michel Melian y el modelo, influencer y fashionista Yoel Marcelino Calvo Valdes, creador de Yoel Fashion Boutique, vemos a La Diosa enfundada en un conjunto enterizo color nude; en una ocasión con su nueva melena rubio platino recogida y en otra, la lleva suelta y ondulada.

En los dos looks que han desvelado apuesta primero por un estilo más sofisticado, luciendo varios collares de perlas y mitones negros, mientras que en el otro se decanta por una estética más futurista, con brazaletes plateados estilo egipcio y coletero y gafas a juego.

La Diosa posa ante la cámara / Instagram stories

De momento, no han dado más pistas sobre en qué estarían trabajando ni ella ha anunciado nada en el feed de su muro en Instagram, de donde recientemente borró todos los post antes de anunciar que se enfocaría más que nunca en ser una nueva y mejor versión de sí misma.

En las stories la responsable del hit de "La papaya de 40 libras" sí re-compartió los vídeos de sus posados ante la cámara.

La Diosa en sesión de fotos / Instagram stories

Poco después tanto el maquillador como ella misma compartieron un vídeo donde la vemos con otro atuendo pero mismos complementos y otras imágenes del mismo día.

No es esta la primera sesión de fotos que la intérprete de "Me dio la gana" protagoniza desde su llegada la Ciudad del sol, ni tampoco la única donde apuesta looks provocativos o atuendo ceñidos que resaltan sus curvas.

En marzo pasado presumió de cambio físico tras haberse sometido a una cirugía estética con unas instantáneas entre las que incluía un topless, en el que cubría sus pechos con su pelo verde.

Poco después, en mayo, volvió a ponerse ante la lente de la cámara con ajustado body negro tipo lencero.