Cubana recién llegada a EE.UU: "Aquí la cosa está en candela también"

Una joven cubana generó polémica al compartir en redes sociales su experiencia de recién llegada a Estados Unidos, llamando a quienes viven en la isla a entender que las cosas no son tan fáciles como se ven desde fuera, y que los recién llegados no pueden ayudar a todo el mundo, sino solo a su núcleo familiar más cercano.

“Hay mucha gente en Cuba que te escriben y te dicen, '¿cómo te va?' y no quieren oír la realidad de las cosas, porque creen que porque tú vives aquí en Estados Unidos, vives bien. Voy caminando a mi trabajo, porque esta que está aquí se levanta a las 5 am, agarra su bus, tiene que llevar a la niña al 'cuido' y volver a virar para atrás y caminar desde te deja el bus para el trabajo. Aquí todo el mundo no tiene carro, aquí no todo el mundo tiene familia en USA, aquí hay quien llega en cero, como yo", empezó diciendo.

La joven añadió que por eso cuando le hacen esa pregunta no puede decir que le va bien, y desglosó el listado de gastos que deja en nada el salario que cobra.

"Tienen que dejar de quejarse tanto, yo sé que en Cuba la cosa está peor que aquí y que yo aquí por lo menos estoy comiendo, porque el cubano vive de comer, pero no se vayan a pesar que el jamón es carne”, acotó.

"Estoy acabada de llegar, caballero, y aquí el acabado de llegar, está mal […] Aquí la cosa está en candela también, no se vayan a pensar que es solo en Cuba […] Aquí todos los que estamos acabados de llegar no estamos bien, no nos alcanza la plata”, añadió la joven.

“No se vayan a pensar que Estados Unidos es la gran cosa tampoco. Aquí tienes más posibiliddes que en Cuba, por supuesto, y tienes mejores condiciones eocnómicas, pero no duermes”, concluyó.

Ese video, publicado en Tik Tok, generó inmenso revuelo y desató feroces críticas, lo que llevó a la migrante a responder y explicar algunas cosas sobre sus antecedentes migratorios y su actual realidad.

A los muchos que le recomendaron que regrese a Cuba, les aclaró que ella es muy fuerte, que atravesó nueve fronteras embarazada, que parió en México en plena pandemia, que fue devuelta a México desde Estados Unidos dos veces en tiempos del expresidente Trump, y que para atrás ni para coger impulso, pero que eso no quita que le aclare a los confundidos en Cuba cómo son las cosas, porque no le gusta "inflar".

“Soy fuertísima y a mí no me detiene nada”, aclaró la migrante, quien asegura que ella sí manda muchos paquetes a Cuba a un hijo suyo que quedó en la isla y a su madre, pero que no puede mandarle a primos ni amistades.

Cuenta que salió del país solo con 500 dólares en el bolsillo hacia Trinidad y Tobago, y durante un año debió reunir junto a su pareja dinero para seguir la ruta.

“De lo que me estoy quejando es de los que están del lado de allá criticando a los que están aquí. Tienen que poner los pies en la tierra. Aquí también la cosa está durísima. Es la realidad. Que yo diga la realidad de las cosas no quiere decir que me quiera ir para Cuba", insistió.

"Primero tienes que estar bien tú economicamente para poder ayudar a los que dejaste allá, porque si tú no estás bien, no puedes ayudar. El que está en Cuba no se da cuenta de eso. No puedo ayudar a más gente”, concluyó la cubana.

Un video resumen publicado por el periodista Mario J. Penton sobre el tema acumula más de 17 mil reacciones y cientos de comentarios, unos manifestando empatía y otros en abierta crítica hacia el punto de vista de la joven.

"¿Cuáles son las expectativas de los recién llegados?¿Cómo nos imaginamos emigrar en Cuba? La tolerancia hacia la opinión del otro. ¿Alguien se preocupa por estas decenas de miles de personas que están entre nosotros ahogados en deudas legales y aprendiendo a vivir en este país?", dejaba el comunicador como interrogantes en un tema que, indudablemente, levanta ronchas entre la comunidad cubana.