Seidy La Niña es una guerrera: La historia que muchos no conocen de la cantante

Seidy La Niña es una guerrera, en el arte, en la música y en la vida. Así la reconocen miles de sus seguidores, aunque otras personas no entienden por qué.

Este lunes la cantante compartió en sus redes sociales un video que hace un resumen de su vida artística. Toca desde la etapa infantil, hasta logros en el teatro, como cuando interpretó a la Reina de la Salsa en la obra "La vida y música de Celia Cruz".

Sin embargo, lo impactante de la historia es la pausa que ocurrió en la vida de Seidy en 2014, cuando estaba a punto de sacar su primer disco, pero un accidente de tránsito cambió su vida.

"Tuve un accidente de tráfico en el cual una abogada criminalista borracha me chocó e impactó mi puerta a más de 70 millas. Estuve un mes en coma, tuve seis cirugías, la aorta perforada, el pulmón me colapsó, tuve una hemorragia interna, la pelvis se me fracturó en cuatro y tuve una lesión del cerebro", contó la artista.

Las imágenes del accidente fueron documentadas, así como todo el proceso de recuperación en el hospital. Su madre sufrió mucho porque los médicos le dijeron que probablemente Seidy nunca podría volver a caminar, ni a hablar, pero no se rindieron ninguna de las dos. Se apoyaron una en la otra, para salir adelante.

Seidy estuvo 8 meses sin poder caminar, ni hablar, hasta que poco a poco inició su recuperación. "Mi mecanismo de defensa siempre fue no mirarme en el espejo hasta que estuviera ready", dijo la cantante en una entrevista.

Seidy sufrió un cambio de voz, perdió los implantes de sus senos y tuvieron que reconstruírselos. Hasta la actualidad tiene cicatrices en su cuerpo que no oculta, las muestra sin pudor porque saben que son un símbolo, una prueba de alguien que cada día lucha por la vida y por conquistar sus sueños.

El accidente dejó también una herida emocional, un miedo que debió superar con mucho trabajo personal, forjando su carácter con amor propio y mucha fe. En todo este proceso tuvo la ayuda de su familia y el apoyo incondicional de su mamá.

Por eso no es nada raro que le haya dedicado una conmovedora canción y que siempre estén especialmente unidas, porque si bien Seidy es una Guerrera, sabe que no lo hubiera logrado sola, sin el apoyo de quienes están en su mundo, incluyendo a sus seguidores.

En 2023 la joven cantante viene arrasando con estrenos de canciones. Su primer éxito fue Mulatica y luego no han parado de salir temas como "Tatuaje", "Más perra que bonita", "Cuando todo se acabe", "Ponle cabeza", entre otros.