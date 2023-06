Yomil denuncia sobre niños que molestan a conductores en La Habana: "Los padres tienen que ponerle un freno"

El cantante cubano Yomil Hidalgo hizo un llamado a los padres cubanos para que sus hijos no molesten a los autos en plena vía, con actos que ponen en riesgo no solo la vida de los propios menores sino de los conductores, víctimas de su irresponsabilidad y temeridad.

En un vídeo grabado mientras conducía por una calle mojada por la lluvia, se ve cómo varios menores molestan a un chófer, que se baja del vehículo a perseguirlos con una tabla en la mano, mientras algunos intentan huir corriendo alrededor del auto abriéndole las puertas.

"Mira el puro dándole el berro. Pórtense bien, ¿qué es eso?", les dice Yomil entre risas a los niños, algunos de los cuales parecen ser adolescentes. Todo ello transcurre en plena calle, mientras otros carros adelantan al que permanece detenido.

Pese a que en el vídeo se escucha a Yomil y a quien lo acompaña tomarse en broma lo ocurrido, como si de una simple chiquillada se tratase, al compartir el vídeo el intérprete reflexionó con un tono más serio.

"Cosas que pasan en el barrio fino. Los padres tienen que ponerle un freno a los menores porque eso es un peligro a modo de consejo" dijo en Instagram en una publicación a la que siguieron las opiniones de sus seguidores, muchos de los cuales le increparon por su reacción y el tono jocoso con que parece haberse tomado lo que ocurría.

"Vía Blanca, Santo Suárez, cada vez que llueve están esos chamacos ahí"; "Como figura pública debías haberte bajado y llamar la atención, ¿te gustaría que a un puro de tu familia le hicieran eso?"; "Tú tienes tremenda risa en vez de bajarte y ayudar"; "Por eso Cuba no avanza, porque se ríen de la desgracia de ellos mismos"; "Eso no es gracia, puede pasar un accidente y hay que educar a las nuevas generaciones si no, a dónde iremos a parar"; "Eso no da ningún tipo de gracia, qué publicación más tonta"; "No me da ninguna gracia, tú que eres figura pública riéndoles la gracia … ese podría ser el padre de cualquiera y persona mayor encima", le comentaron algunos.

"Por qué no te bajaste a explicarles que eso no es una gracias aunque la gente crea que sí, porque a uno le pasa algo y el pobre hombre o tú mismo, si te lo hacen a ti, pagas las consecuencias, me parece que al ser una figura pública y ser un 'modelo a seguir' esa es la actitud más correcta, mi humildísima opinion", añadió otro.

La práctica de engancharse a autos (o autobuses) en movimiento cuando llueve o lanzarles agua a los que tienen las ventanillas bajadas no es nueva en la ciudad y ha sido denunciada en más de una ocasión en las redes sociales.

"Mi esposo tuvo que ir despacito hasta que ellos se soltaran, porque son dos y tres en eso, te desgracian la vida en un momentico y lo más triste que quienes sufren la pérdida son la familia, porque ellos es evidente que no quieren a nadie al comportarse así. Mucho ojo si algún chófer tiene que pasar por allí", se lee en una denuncia en Facebook de hace poco más de una semana.