Reguetonero cubano Dukesito celebra su primer año en Estados Unidos

El reguetonero cubano Dukesito, conocido entre los amantes del género urbano por su dúo con Rey Tony, está celebrando su primer año en Estados Unidos, un país que le ha abierto muchísimas oportunidades.

En su perfil de Instagram el reguetonero recordó la fecha y todos los buenos momentos que ha vivido en los últimos 12 meses.

“Hoy estoy cumpliendo un año en este gran país, un bendecido año porque han sido muchas bendiciones. La principal de todas fue el nacimiento de mi hijo, pero también ha sido un año bien duro, batallando en la carrera”, escribió el cantante en un post en esa red social.

Captura Instagram / Dukesito

Sin embargo, lo más difícil de este año para Dujesito ha sido el estar lejos de la familia que dejó en Cuba: “Sé que ellos desde lo lejos, a pesar de la distancia me aman mucho como yo a ellos, me apoyan y me llevan en su corazón, espero que pronto volvamos a estar juntos, no saben las ganas que tengo de darles un abrazo”.

El reguetonero aseguró no obstante, que la carrera que tiene por delante es larga y son muchas las metas que tiene por cumplir.

En Instagram el Dukesito suele compartir fotos y videos junto a su pareja y su hijo.

Captura Instagram / Dukesito

El bebé del cantante es sin lugar a dudas una de sus mayores alegrías en la vida y no pierde oportunidad para mostrar a sus seguidores cómo va creciendo.

Captura Instagram / Dukesito

Las redes sociales también son testigos de cada paso que da en la música como su próximo estreno, “El Tiempo”, previsto para este viernes.

Aunque solo faltan unos días para el nuevo lanzamiento de Dukesito y Rey Tony, aquí te dejamos con uno de los temas de este dúo junto a Harryson que ha estado sonando en el mundo de la farándula, “Viral”: