Dos cubanos detenidos en Guanabacoa cuando iban sacrificar a dos vacas, según la policía

Fuentes allegadas a la policía reportaron en redes sociales el arresto de dos cubanos en el municipio Guanabacoa, en La Habana, en el momento en que presuntamente "iban a sacrificar ganado de forma ilegal".

"Hace un par de días a las 11:45 horas, en la carretera Peñalver - Bacuranao, municipio Guanabacoa, los jefes de Sectores y miembros de la Brigada Campesina dieron captura a dos tipos que pretendían sacrificar dos vacunos", publicó este lunes en Facebook el perfil oficialista "La Página de Mauro Torres 2.0".

La citada fuente precisó que los presuntos matarifes circulaban en un tractor con una carreta adosada en el momento en que fueron detenidos por la policía, que los trasladó a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Captura de Facebook/La Página de Mauro Torres 2.0

Mauro Torres, que citó como fuente de la información a Luisma Sánchez, acompañó la nota de varias fotos.

La información fue cuestionada abiertamente por un internauta que subrayó que a pesar del esfuerzo permanente de Mauro Torres por realzar el trabajo de la PNR, "hay algo en su historia que no cuadra".

Facebook/La Página de Mauro Torres 2.0

"En esas fotos se ve claro que es un traslado de ganado vacuno, pero el objetivo esta lejos de ser el sacrificio, más bien parece una venta a otro campesino de una vaca con su ternero. 1- los matarifes no transportan reses vivas por la vía publica, más bien las transportan muertas y en sacos. 2- El lugar de la detención que se puede ver en la foto es un lugar aislado, donde pudieron sacrificar los animales y dejar los desechos de la matanza, ¿por qué transportarlos en un tractor vivos?", cuestionó el comentarista.

"Creo que esos animales no iban hacer sacrificados, estaban siendo trasladados, y la prueba es la vaca con su ternero; si separan a la vaca de su cría deja de dar leche, nadie tenía la intención de matar a un animal que está produciendo leche y es más negocio vender leche que carne. ¿Usted no cree?", concluyó el usuario cuyo elaborado cuestionamiento no ha sido contestado por el interpelado.

El tractor en el que fueron transportadas las reses (Facebook/Luisma Sánchez)

Al cierre de esta nota, no hay otros detalles sobre lo ocurrido.

Es un hecho que en las últimas semanas tanto la policía como el Ministerio del Interior (MININT) han lanzado una ofensiva en redes sociales en su voluntad de visibilizar los decomisos de productos destinados al comercio ilegal, los robos y en general cualquier tipo de ilegalidad, al tiempo que elogian la rapidez con que se persiguen esos delitos.

Tales gestos tienen lugar, además, en medio de un marcado incremento de la delincuencia en Cuba, que en los últimos meses ha dado un fuerte golpe a lo que el gobierno cubano durante décadas defendía como uno de sus baluartes: la seguridad ciudadana.

Sacrificio ilegal de ganado

En la cruzada del régimen cubano contra las ilegalidades, un apartado importante lo cubre el arresto de matarifes, convertidos en un auténtico dolor de cabeza para muchos campesinos.

El pasado viernes la policía detuvo a un hombre en Villa Clara que robaba el ganado de los campesinos para luego sacrificar los animales y vender su carne. En ese caso, una publicación en Facebook del perfil oficialista "Fuerza del Pueblo" compartió fotos del matarife y de los implementos que utilizaba para sus delitos en el poblado Hatillo, en Santa Clara.

El ladrón fue identificado como Yoslandy Francisco Morera Ramírez, conocido como El Pila, un residente en la la zona que ya había sido denunciado como sospechoso.

En días recientes también fueron capturados otros tres matarifes en esa misma provincia, y se recuperaron 120 libras de carne de res.

También en Villa Clara, la policía decomisó un total de 133 libras de carne de res en la vivienda de un vendedor ilegal en Placetas.

A nivel nacional, más de 82 mil reses fueron sacrificadas ilegalmente por matarifes el año pasado, según datos oficiales.