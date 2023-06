Cubanos responden a desmentido del gobierno sobre discriminación en hoteles

El “categórico” desmentido del Grupo de Turismo Gaviota a una carta que circula por redes sociales con el membrete del Hotel Angsana Cayo Santa María, en la que se instruye no acoger a cubanos en sus instalaciones, provocó la reacción de usuarios con argumentos contrarios.

“El Grupo de Turismo Gaviota informó que son falsos los rumores que circulan en redes sociales sobre la limitación de entrada de clientes nacionales a sus instalaciones”, informó Granma en sus redes sociales, enlazando una nota con el desmentido del conglomerado perteneciente al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).

Captura de pantalla Facebook / Granma

En poder de militares y dirigentes del régimen cubano, GAESA / Gaviota afirmó que “todos nuestros clientes independientemente de su nacionalidad, tienen derecho al disfrute de nuestros servicios e instalaciones”. Más de 800 cubanos mostraron su desacuerdo en los comentarios.

Varios contaron sus experiencias:

"Yo tuve una experiencia en el Centro de Buceo de Santa Lucía. Me invitaron y por ser 'Cubaninsky' no pude subir al bote. Sencillo… siempre ha sido así".

"Estuve ayer para hospedarme en hotel Almirante en Guardalavaca y no pude, me dijeron que había que pagar con tarjeta VISA y hacerlo x internet, y como soy cubano no podía".

"Yo estuve hace unos días atrás en un hotel en el cual tenía derecho a dar un paseo en catamarán hasta Cayo Blanco y no pude ir a la excursión por el simple hecho de ser cubana. Así mismo me dijeron en el hotel, no entiendo cómo ser cubano es un problema en mi propio país y no poder disfrutar como disfrutan los turistas cuando vacacionan".

"Desde noviembre del año pasado Gaviota no vende reservas para sus hoteles en moneda nacional. Es la única agencia del país que no dio ni ha dado oferta en esa moneda. Entonces, ¿cuál es la verdad?".

Otros señalaron a los precios como barrera discriminatoria:

"No hace falta que nos limite, si con los precios ya es suficiente".

"Yo soy profesor universitario, quiero saber si reuniendo con mi salario puedo ir un fin de semana de vacaciones a un hotel de Gaviota".

"Los altos precios limitan la entrada a la gran mayoría de los clientes nacionales, no lo tenemos ni como una posibilidad a largo plazo, ni una vez en la vida".

"¿Y también es falso que muchos sólo se pueden pagar desde el exterior en una moneda extranjera? ¿O que los precios están a años luz del salario de cualquier cubano?".

"Bueno ya que es verdad que podemos ir... bajen el precio, para entonces planificar un viaje... Creo lo merezco con más de 40 años en un Sector tan importante de la Sociedad... además Profesional".

"El único compromiso que tiene Gaviota es con el USD. A ellos no les interesa el papelito con que le pagan al cubano. Ni el MLC".

Un usuario preguntó: "O sea, ¿se permite acceder al hospedaje y alimentación en moneda cubana?". Y otra le contestó: "En teoría sí... El precio es en moneda nacional. Lo que no dan es disponibilidad a los cubanos".

"Exacto, así me pasó a mí", confirmó una tercera. "Solo tienen limitada disponibilidad para los nacionales, es simplemente un apartheid. Claro, ellos simplemente lo maquillan, lo tergiversan y hasta le cambian el nombre".

Al otro lado de la evidencia confirmada por la experiencia de los cubanos, el régimen se empeña en seguir negando que el turismo en Cuba sea una fuente de ingreso opaca en poder de una "élite" que trabaja para perpetuarse en el poder, antes que para garantizar derechos humanos y servicios públicos dignos a sus ciudadanos.

"Es totalmente opuesto a lo que dice EE.UU... que el dinero va a parar al ejército y toda esa mierda que ellos hablan. El dinero que ustedes gastan en el hotel va a los servicios públicos, a la salud, a la educación", afirmó Johana Tablada, la subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos, reunida a finales de abril con más de 150 líderes de movimientos y organizaciones sociales estadounidenses.